In regalo le Samsung Galaxy Buds+ con questi smartphone e tablet

Le Samsung Galaxy Buds+ in regalo grazie all’iniziativa ‘Riparti con un nuovo suono‘ (potete consultarne la pagina ufficiale a questo indirizzo). Tutto quanto dovrete fare per ottenere le nuove cuffie true wireless del colosso di Seul è acquistare uno tra i Samsung Galaxy indicati (smartphone, ma anche tablet) nel periodo di validità della promozionale (dal 18 maggio al 7 giugno) e presso i negozi aderenti (tra cui lo store ufficiale, i maggiori megastore di elettronica di consumo ed i gestori telefonici).

Le Samsung Galaxy Buds+ hanno un prezzo di 169 euro, e verranno offerte in regalo agli utenti che decideranno di acquistare i seguenti Samsung Galaxy compatibili con la promozione ‘Riparti con un nuovo suono’: Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G, Note 10+, Note 10 Lite, S10, S10+, S10 5G, Tab S6, S6 Lite e S5e. Aderire all’iniziativa promozionale è molto facile: una volta effettuato l’acquisto entro i termini previsti e rispettando i requisiti richiesti (ve li abbiamo indicati sopra), registrare il dispositivo su Samsung Members entro il 30 giugno inserendo dati anagrafici, prova d’acquisto, codice IMEI e data in cui avete comprato il terminale, ed attendete l’email di conferma. Ogni articolo maturerà un solo premio, e ciascun utente potrà richiedere due premi al massimo (effettuando comunque due acquisti compatibili con la promozione).

Come vedete, ricevere in regalo le Samsung Galaxy Buds+ è molto semplice, sempre che abbiate in mente di acquistare uno tra gli smartphone ed i tablet compatibili con l’iniziativa promozionale ‘Riparti con un nuovo suono’, ormai sempre più frequenti nell’ultimo periodo (Huawei, infatti, sta proponendo in omaggio le nuove Freebuds 3i, lanciate appena qualche giorno fa e dal valore commerciale di 99 euro, acquistando i top di gamma P40, P40 Pro e P40 Lite 5G). Quanto vi piace la tendenza che i due colossi dell’elettronica stanno prendendo?