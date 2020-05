I concerti riprendono il 15 giugno: le condizioni del nuovo decreto, punto per punto

Concerti, spettacoli dal vivo, cinema e teatri possono ufficialmente ripartire il 15 giugno ma ad alcune condizioni imprescindibili. Prioritario è consentire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e tutelare spettatori e addetti ai lavori.

13 i punti dell’allegato 9 del nuovo decreto ufficiale che pone le condizioni per la ripresa degli eventi dal vivo.

Per l’organizzazione dello spettacolo significherà un dispendio di energie non indifferente ma è fondamentale anche la collaborazione del pubblico, che deve obbligarsi a seguire le restrizioni imposte.

Nel nuovo decreto si parla di distanziamento sociale, tra il pubblico e tra gli artisti stessi; di igiene e di areazione; di mascherine e dispositivi di protezione individuale; di segnaletica obbligatoria ai fini del rispetto delle distanze negli spazi degli eventi quanto in biglietteria e per l’accesso ai servizi igienici.

Gli organizzatori sono invitati dal Governo ad evitare che vengano utilizzati contanti per il pagamento in loco dei biglietti d’ingresso; devono inoltre misurare la temperatura a tutti i presenti e vietare l’ingresso in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi.

Non sarà possibile consumare cibo e bevande all’interno della location e non sarà quindi possibili vedere cibo e bevande al dettaglio. Il controllo dei biglietti d’ingresso è preferibile che avvenga con modalità telematiche.

Devono inoltre essere previste modalità per informare il pubblico delle misure di sicurezza vigenti, anche attraverso video da trasmettere prima dell’evento in questione al fine di illustrare le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire

Cosa dice l‘allegato 9 del decreto: Spettacoli dal vivo e cinema