Goku Ultra Istinto si scatena in Dragon Ball FighterZ: trailer e data di uscita del personaggio

A più di tre anni dal suo debutto sul mercato, Dragon Ball FighterZ continua ad essere uno dei titoli più giocati e acclamati dell’attuale generazione. Sopratutto da chi apprezza non solo i Saiyan nati dalla matita del mangaka giapponese Akira Toriyama, ma anche da chi si professa un grande appassionato di picchiaduro ad incontri dall’anima profonda e tecnica. Il merito va sicuramente ai talentuosi sviluppatori di Arc System Works, che sono riusciti a regalare ai fan un beat ‘em up dalle meccaniche intriganti e stimolanti – anche per i gamer più esperti e smaliziati -, e allo stesso tempo a mantenere vivo l’interesse rilasciato quasi a getto continuo nuovi contenuti, tra cui personaggi inediti legati al celebre e longevo franchise dagli occhi a mandorla.

Non a caso, a breve tutti gli utenti di Dragon Ball FighterZ potranno scatenare nelle arene virtuali del gioco la furia di un nuovo lottatore. Si tratta nientemeno che di Goku Ultra Istinto, protagonista del trailer di lancio – visibile poco più in alto in questo stesso articolo – pubblicato nelle ultime ore dal team di sviluppo e dal publisher Bandai Namco – che detiene i diritti del marchio per essere sfruttati nel mercato videoludico, come accaduto più di recente con l’actionGDR Dragon Ball Z Kakarot. Il combattente più iconico in versione Ultra Istinto fa parte del Season Pass 3 e andrà ad animare il roster digitale di FighterZ a partire dal prossimo 22 maggio. Come comunicato da Arc System Works, i possessori del Season Pass 3 potranno accedere al personaggio già dal 20 maggio per familiarizzare con il suo pattern di attacchi e abilità speciali.

Il DLC di Goku Ultra Istinto ci darà quindi modo di impersonare questo potentissimo guerriero, conosciuto nella serie Dragon Ball Super e ora pronto ad esibirsi in spettacolari attacchi in Dragon Ball FighterZ fra una manciata di giorni, naturalmente su tutte le piattaforme di riferimento – val a dire PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Cosa ne dite, anche voi siete curiosi di testare la sua forza?