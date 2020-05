Esiste davvero un duetto di Katy Perry con Taylor Swift? La replica ufficiale alle teorie dei fan

Da settimane ormai una parte della sua fanbase è convinta che esista un duetto di Katy Perry con Taylor Swift, un inedito pronto ad essere inserito nella tracklist del prossimo disco della popstar californiana.

Alcuni presunti indizi sono stati messi assieme dai seguaci della cantante e futura mamma nella speranza che possano indicare l’esistenza di una collaborazione tra le due stelle del pop ed ex acerrime nemiche. Dopo la pace siglata dopo un’annosa faida con la partecipazione della Perry al video della Swift You Need to Calm Down, la speranza dei fan è che nuova amicizia possa essere sfociata anche in un singolo a due voci. Ma a quanto pare è solo un’illazione priva di fondamento.

La smentita del duetto di Katy Perry con Taylor Swift

A smentire che esista un duetto inciso e pronto ad essere rilasciato è stata la stessa Katy Perry, interrogata sull’argomento in un’intervista con Hits Radio Breakfast lo scorso 15 maggio. Parlando del nuovo singolo Daisies e del sesto album di inediti a cui sta lavorando, la Perry ha parlato di una possibile collaborazione con la Swift, non escludendo l’idea ma smentendo che il duetto esista già.

La cantante di Lover non parteciperà al nuovo progetto discografico della Perry e le illazioni del pubblico sono basate sull’interpretazione erronea di presunti indizi. Quando le è stato chiesto se abbia volutamente disseminato qualche suggerimento in merito ad un potenziale duetto, la Perry ha risposto:

No, è sbagliato. Ma i fan sono decisamente entusiasti che qualcosa del genere possa accadere in futuro e io sono sempre aperta all’idea.

L’idea di un duetto di Katy Perry con Taylor Swift

Nessuna partecipazione della Swift al nuovo album di Katy Perry, dunque, o almeno “non ancora” ha dichiarato la compagna di Orlando Bloom, confermando la sua disponibilità ad un’eventuale partnership.

Voglio dire, i fan sono così divertenti quando cercano indizi ovunque. E li inseriamo davvero nei nostri look, nei nostri testi, nelle nostre clip e nei contenuti che creiamo. Ma non tutto è un indizio, alcune cose sono solo fiori.

I presunti indizi sul duetto di Katy Perry con Taylor Swift

Il riferimento floreale della Perry è al fatto che un post di Taylor Swift sui social media aveva spinto i fan a pensare ad una collaborazione: la cantante del Tennessee è apparsa in una foto con un maglione con delle margherite ricamate, fiore che qualcuno ha associato al titolo del nuovo singolo della Perry, Daisies (margherite, appunto). Il 7 maggio 2020, giorno della pubblicazione del singolo, era peraltro una ricorrenza particolare, ovvero il secondo anniversario dell’inizio del Reputation Tour di Taylor Swift. In quel giorno, l’invio di una lettera e un ramoscello d’ulivo da parte della Perry per augurare buon tour alla collega ha segnato la pace tra le due dopo anni di scontri per questioni relative a presunti boicottaggi reciproci. Ma evidentemente si è trattato solo di coincidenze senza significato.

Il nuovo album di Katy Perry

Anticipato dal singolo Daisies (qui la nostra recensione), il nuovo album di Katy Perry uscirà il 14 agosto, a prescindere dall’evoluzione della pandemia: per la popstar è anche un modo per affermare che la vita deve continuare nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria.