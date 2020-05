Dal 28 maggio lo Xiaomi Mi Note 10 Lite su Amazon in Italia

Aspettavamo da tempo di potervi dare la buona notizia dell’arrivo in Italia dello Xiaomi Mi Note 10 Lite, disponibile a partire dal 28 maggio su Amazon al prezzo di 349 euro. Era il 30 aprile quando il dispositivo è stato ufficializzato, ma finora non eravamo ancora al corrente di quando avrebbe fatto il proprio debutto sul nostro mercato. Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite si contraddistingue per la presenza di uno schermo AMOLED 3D curvo da 6.47 pollici con risoluzione FHD+ e per la spinta del processore Snapdragon 730G di casa Qualcomm, in abbinamento a 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. La batteria ha un’enorme capacità da 5260mAh (per due giorni di autonomia senza alcuna interruzione), con supporto alla ricarica rapida a 30W.

Scommettiamo eravate in tanti ad attendere l’arrivo in Italia dello Xiaomi Mi Note 10 Lite, che su Amazon potrete già pre-ordinare, con spedizioni a partire dal 28 maggio, al prezzo ufficiale di 349 euro. Tenete comunque presente che parliamo del dispositivo 4G (con processore Snapdragon 730G), e non dello Xiaomi Mi 10 Lite, dotati invece del supporto agli standard di rete di ultima generazione 5G (una differenziazione doverosa visto che i nomi molto simili potrebbero indurre in facile confusione gli utenti meno esperti).

A qualcuno la cosa potrebbe poco interessare, visto soprattutto i divieti di installazione delle antenne 5G che si stanno verificando nel nostro territorio da parte di alcuni comuni (l’ultimo in ordine cronologico è quello di Pistoia, che proprio di recente avrebbe applicato il principio di precauzione dell’Unione Europea per la mancanza di studi preliminari circa la valutazione del rischio sanitario per persone ed ambiente, e restando quindi in attesa che la comunità scientifica fornisca i riscontri necessari per poter confermare o smentire l’eventuale fattore di pericolosità sulla salute pubblica.