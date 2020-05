Come creare il proprio Avatar su Facebook, guida semplice

Sta letteralmente spopolando la moda di creare un proprio avatar su Facebook, un disegno che rispetti il nostro aspetto fisico e perché no, anche la nostra personalità. Il social network di Zuckerberg ha, al suo interno, proprio la procedura ufficiale per procedere in questa direzione in pochi e semplici passaggi.

Per creare l’avatar su Facebook personale ogni utente potrà partire direttamente dall’app social e in particolare dal suo menù in alto a destra , quello rappresentato dall’icona delle tre linee orizzontali. Una volta dentro l’apposita schermata andrà cercata la voce “Avatars”: se quest’ultima non sarà immediatamente disponibile, basterà scegliere “Altro” e dunque entrare nella relativa scheda.

Una volta dentro nella sezione Avatar su Facebook, cosa bisognerà fare? La procedura di creazione prevede una serie di scelte molto puntuali per “disegnare” se stessi. La prima opzione che andrà selezionata è quella relativa alla carnagione della pelle, poi alla lunghezza e tipologia dei capelli, agli occhi, al naso, all’eventuale effetto make-up, alle labbra e altri dettagli ancora come il possibile cappello o copricapo. Una volta sperimentate diverse soluzioni e infine anche un outfit adeguato alla propria professionale (elegante, sportivo, business), sarà restituito proprio l’avatar appena costruito. Per dare conferma del risultato andrà selezionata la spunta in alto a destra dell’app: al contrario se quanto visualizzato a schermo non rispecchia le proprie aspettative si potrà continuare ad operare nell’editor con un’innumerevole quantità di modifiche in più.

I nuovi avatar su Facebook potranno essere utilizzati nel social per svariati scopi. Le foto profilo “reali” potranno essere sostituite proprio dagli alter ego virtuali ma questi ultimi potranno servire anche per riempire post e commenti, tutto a proprio piacimento e senza particolari limiti per gli utenti.

Magari, nelle prossime settimane o mesi, il team di sviluppatori Facebook lavorerà all’inserimento di nuovi dettagli che contribuiranno a personalizzare ancora di più il proprio avatar su Facebook. La base di partenza, tuttavia, è già più che valida.