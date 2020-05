Call of Duty Modern Warfare pronto all’update, quali correzioni in arrivo?

La carriera di Call of Duty Modern Warfare ha senza dubbio subito una svolta non poco interessante grazie all’arrivo di Warzone. La modalità Battle Royale ha messo il gioco di Activision sotto i riflettori. E milioni sono stati i videogiocatori che non hanno perso tempo e si sono fiondati all’interno della mappa di gioco.

Oltre sessanta gli utenti che attualmente hanno un profilo attivo all’interno del titolo. E gli sforzi produttivi del team di sviluppo mirano a incrementare ancor di più una community alquanto vivace. Tanti infatti gli aggiornamenti in cantiere per Call of Duty Modern Warfare – il gioco base e il Battle Royale. Con Infinity Ward che è già al corrente delle problematiche segnalate dall’utenza e che sta calibrando al meglio i propri interventi risolutivi.

Call of Duty Modern Warfare, i principali problemi pronti a essere risolti

Nei prossimi update del gioco sono quindi pronti a vedere la luce alcune modifiche che permettano ai fan di vivere in totale agio la propria esperienza ludica. È il caso dell’errore 13-71 che, per quanto arginato, continua evidentemente a palesarsi a una fetta della community. Una comparsa che chiaramente impedisce di prender parte ai match online, un disagio non da poco.

Oppure ancora l’impossibilità di lanciare un attacco nucleare nel momento il cui il proprio alter ego digitale brandisce un’arma Blueprint. Sono solo alcuni dei fix che gli addetti ai lavori sono destinati a portare all’interno del gioco. Un lavoro certosino che permetterà di avere a disposizione un prodotto sempre più rifinito e cucito su misura per le esigenze della community.

Non ci sono chiaramente tempistiche di riferimento per il tutto, con le modifiche che verranno introdotte gradualmente, aggiornamento dopo aggiornamento, in maniera indolore. Certo è che nel giro di una manciata di mesi Call of Duty Modern Warfare potrebbe essere destinato a cambiare decisamente volto.

Ricordiamo che in Call of Duty Warzone è attualmente in corso la terza stagione.

