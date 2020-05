Quinta puntata de L’Allieva 2 in replica, Arthur torna nella vita di Alice: trame 17 maggio

Quinta puntata de L’Allieva 2 stasera, 17 maggio, su Rai1. Proseguono le repliche dell’amata fiction che ha per protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi, goffa specializzanda di medicina legale, dotata però di grande intuito ed empatia. Trasferitasi a Roma dalla provincia, Alice deve barcamenarsi tra casi d’omicidio, lo studio e una complicata vita sentimentale.

La seconda stagione, tratta dai romanzi Le ossa della principessa e Una lunga estate crudele vede la protagonista alle prese con la sua relazione con Claudio Conforti, tra alti e bassi. Ad unirli c’è una forte passione e l’amore per il proprio lavoro, ma l’arrivo del PM Sergio Einardi rischia di minacciare il loro rapporto. A complicare le cose, il ritorno di Arthur Malcomess, primo amore di Alice, che appare improvvisamente nella vita della giovane allieva. Ecco le anticipazioni su quello che vedremo stasera.

Si parte con l’episodio 2×09 intitolato L’apostolo americano. Tra Alice e Claudio sembra essere tornato il sereno, ma è in arrivo una grossa nube all’orizzonte. I due tornano a lavorare in coppia per un caso. Quando viene rinvenuto il corpo di uno studente americano dedito ad aiutare i senzatetto, Alice si incontra nuovamente con Einardi, che non molla la presa ed è ancora palesemente interessato a lei. L’improvviso ritorno di Arthur, primo amore di Alice, però, rimetterà tutto in gioco.

A seguire l’episodio 2×10 dal titolo Talento mortale. Un misterioso malore provoca la morte di una giovane oboista. L’allieva e il dottor Conforti indagano sul caso e il sopralluogo in un lussuoso studio di registrazione porta i due a riflettere su pulsioni umane come la gelosia, l’invidia per il talento e l’ambizione sfrenata. In Istituto, intanto, tutti fremono per l’annuncio del vincitore del concorso per Baltimora: chi riceverà l’ambita borsa di studio?

Le riprese de L’Allieva 3 sono state interrotte lo scorso marzo a causa dell’emergenza Covid-19. Secondo quanto appreso dagli attori Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, i lavori erano quasi ultimati. Bisognerà capire quando si potrà tornare sul set e la direttrice di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, ha fornito qualche aggiornamento al riguardo: “Abbiamo deciso non solo di confermare la scrittura dei progetti già previsti ma di investire ancor di più per cercare nuove storie che guardino al futuro”.

Per questo motivo, pare che la messa in onda de L’Allieva 3 potrebbe essere prevista solo nella primavera 2021. Le repliche della seconda stagione, intanto, continuano ad attrarre l’affezionato pubblico di fan: la fiction è infatti, insieme a Braccialetti Rossi, la più vista e cercata sulla piattaforma Rai Play.

Il ciclo di repliche della seconda stagione si concluderà domenica 24 maggio quando andrà in onda la sesta e ultima puntata. L’appuntamento con la quinta puntata de L’Allieva 2 in replica è per stasera, ore 21:25.