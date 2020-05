Più vicini i Games With Gold di giugno 2020: quali giochi gratis su Xbox One e Xbox 360?

Non ancora annunciati, i Games With Gold di giugno 2020 stanno già animano le fantasie di tutti i fedelissimi di casa Microsoft. Si tratta, come molti di voi già sapranno, di quella selezione di giochi che il colosso di Redmond regala ogni mese a tutti i possessori di una Xbox One o di una più vetusta – ma indimenticabile! – Xbox 360, a patto di essere abbonati al servizio Xbox LIVE Gold – o in alternativa a quelli che hanno optato per il Game Pass Ultimate, che include entrambe le sottoscrizioni. Esattamente come avviene per la rivale PlayStation 4, con Sony a rinnovare ogni 30 giorni circa la sua Instant Game Collection, destinata ai gamer abbonati a PlayStation Plus. Anche in questo caso, oltre ai regali, è possibile giocare in multiplayer online e approfittare di sconti esclusivi nello store digitale della compagnia americana, rendendo il pacchetto particolarmente goloso.

E se è vero che la rete ha già in passato regalato le prime ipotesi per i giochi gratuiti inclusi nei PlayStation Plus del prossimo mese – potete recuperare tutte le ipotesi più interessanti fiondandovi a questo indirizzo -, lo stesso è accaduto per i Games With Gold di giugno di quest’anno, che stanno infiammando le pagine tanto dei portali videoludici italiani quanto di quelli internazionali. L’annuncio ufficiale da parte di Microsoft arriverà come sempre alla fine del mese in corso, ma ho ben pensato di raccogliere per voi anche in questa occasione le teorie più verosimili.

Games With Gold di giugno 2020, le previsioni del mese

Partiamo con le previsioni del celebre cabale YouTube a tema geek RoadBlockers Gaming, che mette sul piatto tra i titoli gratuiti destinati a Xbox One per il mese prossimo prima di tutto il soulslike The Surge. Questo perché il secondo capitolo è stato introdotto di recente nel Game Pass, e spesso accade proprio che il prequel vada ad arricchire la line-up dei Games With Gold. A questo, potrebbe poi affiancarsi – sempre secondo le ipotesi – Gang Beasts, vale a dire un videogioco picchiaduro a scorrimento del 2017, sviluppato da Boneloaf e pubblicato da Double Fine Presents. Passando ai giochi in regalo su Xbox 360 – che ricordiamo essere giocabili anche su Xbox One grazie al programma di retrocompatibilità -, troviamo l’avventura ruolistica Fable 2, una tra le più amate dall’utenza Microsoft: non a caso a febbraio abbiamo ricevuto in regalo Fable Heroes, mentre ad aprile è toccato a Fable Anniversary, per una sequenza che potrebbe essere rispettata a giugno con il secondo capitolo, considerando che il terzo è stato gratis nel lontano 2013. Si prosegue poi con Castlevania: Harmony of Despair, Assassin’s Creed: Brotherhood e Rock of Ages 2.

Passando alle previsioni per i Games With Gold di giugno 2020 nostrane, è la redazione di Everyeye a dire la sua. I ragazzi del noto sito italiano ipotizzano che la “grande M” potrebbe proseguire sulla strada dei titoli corsistici dopo aver regalato in passato V-Rally 4, TT Isle of Man e Project CARS 2. Si punta di conseguenza su DiRT 4 oppure DiRT Rally. Sempre su Xbox One, un altro gioco papabile potrebbe essere Saints Row Gat out of Hell, magari affiancato da Bioshock The Collection, regalato di recente agli abbonati PlayStation Plus. A seguire, le previsioni per Xbox 360:

Per quanto riguarda la line-up per Xbox 360, l’anno scorso Microsoft ha offerto diversi giochi a marchio Disney, come Toy Story 3, Bolt e I Robinson, senza contare i vari titoli di Star Wars. Potrebbe decidere di proseguire su questa strada offrendo uno di quelli rimasti fuori, come Disney Universe, Up o Toy Story Mania. Dopo Portal Still Alive del giugno del 2019, a questo giro ci piacerebbe inoltre vedere Portal 2.

E voi, quali giochi vorreste vedere inclusi tra i Games With Gold di giugno 2020? Scatenatevi nei commenti poco più sotto.