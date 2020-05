Pamela Prati riparte da Mara Venier e Domenica In ma sui social scoppia la polemica: vittima o carnefice?

Pamela Prati riparte da Mara Venier e Domenica In proprio quando è ormai passato un anno dal suo “fidanzamento ufficiale” con Mark Caltagirone. Lo scorso anno la showgirl sarda era nello studio di Zia Mara per annunciare le sue nozze parlando sognante dell’uomo della sua vita, colui che l’ha irretita subito durante un incontro tra la folla ad una festa, l’imprenditore che aveva due bambini in affidamento e che era pronto a renderla moglie e madre, il beniamino del pubblico italiano, e oggi ecco pronta a fare lo stesso.

La Rai ha permesso a Mara Venier di aver un solo ospite durante le sue puntate domenicali e lei è partita proprio da Pamela Prati per chiudere il cerchio ad un anno dal Caltagironegate di cui si è parlato per settimane diventato il tema clou del finale della scorsa stagione televisiva. La conduttrice si erge a paladina della giustizia sottolineando il fatto che lei aveva capito tutto nel momento stesso in cui Pamela Prati lo raccontò la prima volta ed è per questo che ha tagliato all’epoca la loro intervista e poi non ne volle più parlare, almeno fino ad oggi.

Pamela Prati ringrazia l’amica di sempre, “sua sorella”, e poi prova a tergiversare un po’ fino a quando Mara Venier non la mette con le spalle al muro dicendo di essere chiara per dovere nei confronti del pubblico, e così inizia il suo racconto: “Sono stata plagiata, ci ho creduto, sono stata male da morire, il pubblico mi prende in giro e non può farlo, non in quel modo (riferendosi alle canzoni che le hanno dedicato)” e poi chiude con “io sono seduta comoda ad aspettare la mia piena rivincita contro il sistema”.

Mentre il racconto di Pamela Prati si dipana in tv il pubblico dei social insorge piazzando Mara Venier al primo posto in trend topic su Twitter ma non solo per commenti positivi. Alcuni pensano che la conduttrice abbia colto la palla al balzo per vendicarsi di essere stata presa in giro, altri ancora trovano l’intervista fuori luogo, uno spreco di soldi pubblici destinati ad una donna che, in un modo o nell’altro, ha preso in giro tutti e non solo per riabilitarla ma anche per lanciare il suo libro. Dove sta la verità?

Mentre la diatriba sui social continua, Eliana Michelazzo non ci sta e telefono alla mano si tira fuori dal fantomatico sistema nominato da Pamela Prati dicendosi una vittima e chiedendo il diritto di replica a Mara Venier e Domenica In. Come finirà?