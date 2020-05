L’arrivo di Adèle in Profiling 7, trame degli episodi in onda su Giallo il 17 maggio

Con due nuovi episodi di Profiling 7, in onda su Giallo domenica 17 maggio in prima tv in chiaro, la serie accoglie definitivamente la nuova protagonista, Adèle Delettre, che subentra a Chloé Saint-Laurent.

L’addio dell’attrice Odile Vuillemin, che ha interpretato la protagonista del poliziesco francese dal 2009, ha costretto le creatrici della serie ad optare per una nuova criminologa che potesse mandare avanti la trama di Profiling (Profilage nel titolo originale).

La scelta è ricaduta sul personaggio ricorrente di Adèle (interpretato da Juliette Roudet), che già le sceneggiatrici avrebbero voluto protagonista di un eventuale spin-off, prima di eleggerla nuova criminologa della squadra investigativa della polizia criminale guidata da Thomas Rocher (Philippe Bas).

Dopo i primi due episodi in onda il 10 maggio, in cui Chloé si è congedata dal pubblico con la sua partenza, Profiling 7 affronta il primo caso che vede Adèle in campo per indagare sulla scomparsa di una bambina. Un caso che la tocca in modo particolare, visto che anche sua sorella Camille è stata rapita da bambina e porta addosso il peso di quel trauma. Il personaggio di Camille (interpretato dalla stessa attrice) è ispirato alla storia vera di Natascha Kampusch, la ragazza austriaca rapita a dieci anni nel 1998 e rimasta segregata nella casa del suo carceriere per 3096 giorni, come recita il titolo della sua autobiografia.

L’arrivo di Adèle nella squadra e il suo avvicendamento con Chloé non sarà semplice e porterà con sé qualche attrito. Ecco le trame dei due episodi, il terzo e il quarto di Profiling 7, in onda su Giallo domenica 17 maggio alle 21.10.

7×03 – Acque cattive

La squadra indaga sulla scomparsa di una bambina di 8 anni. L’arrivo di Adèle, che si sta occupando del nipotino, rischia di rompere gli equilibri dell’intero team.

7×04 – Halloween

Il giorno di Halloween un uomo viene trovato strangolato, apparentemente attaccato da un clown: la prima inchiesta ufficiale di Adele ha tratti grotteschi…

A seguire, su Giallo va in onda in replica un episodio di Tandem, il nono della terza stagione. Il canale 38 del digitale terrestre sta attualmente trasmettendo in prima serata anche la sesta stagione di Profiling, con due episodi in onda ogni martedì sera. Profiling 7 continua invece la sua programmazione la domenica sera, in prima visione in chiaro.