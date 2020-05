L’aggiornamento di Tiziano Ferro sul tour negli stadi, ormai (quasi) ufficiale il posticipo dei concerti

Arriva un aggiornamento da parte di Tiziano Ferro sul tour negli stadi, teoricamente al via al fine maggio. Ovviamente Tiziano Ferro – come tutti gli altri artisti italiani ed internazionali – non sarà in tour nei prossimi mesi ma il futuro dei suoi live non è ancora stato comunicato.

Tanti sono i concerti estivi già annullati ma restano esclusi dalle comunicazioni ufficiali precedenti i concerti attesi negli stadi. Da Tiziano Ferro a Cesare Cremonini, Vasco Rossi e Ultimo, i concerti negli stadi ad oggi non sono ancora stati cancellati né rimandati al prossimo anno.

L’annuncio ufficiale dello slittamento però potrebbe finalmente arrivare nella giornata di domani, almeno per quanto riguarda l’artista di Latina.

A parlare è stato lo stesso Tiziano Ferro che, dopo ripetuti solleciti al Governo, ha ringraziato Giuseppe Conte per il nuovo decreto annunciato nelle scorse ore.

Dal 15 giugno riapriranno cinema e teatri per riprendere l’attività con le dovute misure precauzionali al fine di contrastare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Sebbene l’Italia si avvii verso l’inoltrata Fase 2 non è lecito cantar vittoria. I concerti, quest’estate, non si terranno, almeno non negli stadi. Forse ci sarà la possibilità per qualcuno di esibirsi, se all’aperti e in location molto più ristrette e controllabili, sicuramente accessibile ad un numero di persone ben al di sotto della capienza degli stadi.

I concerti di Tiziano Ferro, dunque, in estate non ci saranno. Avremo ulteriori comunicazioni lunedì, a proposito esclusivamente dell’utilizzo di questi ultimi. In sostanza, sarà impossibile per i fan recarsi ai concerti di Ferro secondo il calendario già annunciato. Probabilmente l’artista annuncerà le nuove date attese per l’estate 2021, per le quali saranno utilizzabili i biglietti già comprati.

Si attendono dettagli.

Le parole di Tiziano Ferro sul tour negli stadi: