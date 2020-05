Il remake di Dino Crisis esiste, ma è fatto dai fan: lo spettacolare trailer

Sono ormai anni che gli appassionati di videogame vorrebbero Dino Crisis protagonista di un remake. Esattamente come è accaduto alla serie “cugina” Resident Evil di Capcom, che nel 2019 ha deliziato i fan con un rifacimento dell’indimenticabile secondo capitolo, per poi bissare l’anno successivo con quello del terzo, sbarcato lo scorso 3 aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One – fiondatevi a questo indirizzo per recuperare la nostra recensione! Nonostante l’accoglienza estremamente calorosa riservata ai due giochi e le incessanti richieste della community, il colosso di Osaka non ha però mai dimostrato interesse nel riportare in auge la breve ma intensa saga survival horror a base di dinosauri, nata sulla prima console di casa Sony grazie all’impegno di Shinji Mikami e Shu Takumi.

E se è vero che sono sempre più insistenti i rumor che vorrebbero Capcom alle prese con un altro prestigioso remake, allo stesso modo gli indizi sembrerebbero puntare o su Resident Evil Code Veronica o addirittura sul sontuoso Resident Evil 4, che segnò un momento di svolta e rottura per il brand di Biohazard. Capirete allora che le speranze per un comeback moderno di Regina e delle fameliche creature giurassiche sono sempre più flebili, eppure lo zoccolo duro di fan non si è dato per vinto. Gli sviluppatori indipendenti del Team Arklay hanno infatti deciso di realizzare in modo autonomo un remake fanmade di Dino Crisis, i cui lavori sono partiti a luglio dello scorso anno. Titolo che oggi possiamo di nuovo ammirare in movimento in un sorprendente teaser trailer, con qualche breve sequenza di gameplay mostrata su YouTube:

Il progetto è realizzato in Unreal Engine 4 e dovrebbe trovarsi a più del 50% di completamento. Naturalmente, trattandosi di un titolo dal piccolo budget, non può competere con la natura “tripla A” di Resident Evil 2 e Resident Evil 3, ma l’impegno è sicuramente apprezzabile. Voi cosa ne dite, vi piace il trailer? Sareste felici se Capcom annunciasse un remake ufficiale di Dino Crisis per le piattaforme dell’attuale o della prossima generazione?