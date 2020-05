Gran finale dei Samsung Days Unieuro: prezzo Galaxy S10 e S10 Plus in vetrina

I Samsung Days Unieuro si chiuderanno solo domani 18 maggio ma, nelle ultime ore, la catena di elettronica ha messo in campo ulteriori sconti validi per un “gran finale” della promozione, anche per la categoria smartphone del brand.

Per quanto riguarda il mondo dei dispositivi mobili, agli sconti Unieuro messi in vetrina fino a questo momento, si aggiunge un ulteriore risparmio pari all’IVA sul prodotto. In realtà il ribasso sarà pari a circa il 18%. Va precisato che quest’ultimo non sarà visualizzato nelle schede prodotto degli store ma piuttosto una volta aggiunto il dispositivo selezionato in carrello. Per mettere i nostri lettori in condizione di comprendere già ora la portata delle occasioni di scena in queste ore, di seguito c’è la simulazione di acquisto relativa ai Samsung Galaxy S10 e S10 Plus, ex ammiraglie del produttore oramai a disposizione a un costo davvero interessante.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10, nella sua versione standard del 2019, i Samsung Days Unieuro già offrivano il telefono a 699 euro, ossia con 80 euro di sconto rispetto ai 779 euro di valore di listino attuale. Rispetto a questa prima cifra, come già indicato fino a domani 18 maggio, viene praticato un ulteriore sconto del 18,4%. Lo smartphone in carrello, in effetti, costa ora solo 572,90 euro. Per la specifica promozione in atto, le spese di spedizione non sono previste e dunque non c’è alcun costo aggiuntivo per i clienti.

Sempre per la serie Samsung Galaxy S10 del 2019, anche il modello Plus usufruisce degli ultimi doppi sconti dei Samsung Days Unieuro. Il modello premium assoluto della scorsa annata già costava 799 euro e non più 879 euro, come prevede l’attuale listino. Per l’applicazione dello sconto dell’IVA al 18%, il dispositivo arriva a costare ora 654,86 euro. Anche in questo caso non sono previste spese di spedizione e la consegna avviene in due o tre giorni lavorativi.