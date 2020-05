Bufala Sergio Ramos risponde a Chiellini con Juan Carlos Muguet di Radio Madrid

Sergio Ramos risponde a Chiellini attraverso Juan Carlos Muguet di Radio Madrid? È una bufala. Il difensore della Juventus si è veramente espresso circa l’intervento del centrale spagnolo avvenuto nel corso della finale di Champions League dell’anno 2018 ai danni di Salah, parlandone in termini di ‘colpo da maestro’. All’epoca l’attaccante del Liverpool fu costretto ad abbandonare il campo per un infortunio al braccio. Tuttavia, le dichiarazioni di Chiellini dovrebbero essere ben contestualizzate per scongiurare il rischio di equivoci, considerato che sarebbe assurdo pensare il difensore bianconero possa aver tessuto le lodi di un intervento che avrebbe poi portato all’infortunio dell’egiziano.

Come riportato da ‘bufale.net‘, sui social network circola un meme di Sergio Ramos risponde a Chiellini attraverso Juan Carlos Muguet di Radio Madrid, ma così non è stato. Il campione iberico non ha rilasciato dichiarazioni nelle ultime ore, i media locali non ne fanno alcun riferimento. L’episodio è stato inventato di sana pianta, un po’ come accaduto qualche giorno fa circa la presunta risposta di Arturo Vidal allo stesso capitano bianconero. Il meme di Sergio Ramos risponde a Chiellini attraverso Juan Carlos Muguet di Radio Madrid è diventato virale soprattutto su Facebook, ma è stato anche ripreso da alcuni siti di informazione sportiva, che poi hanno ben pensato di rimuovere l’articolo relativo senza procedere prima ad una rettifica.

Attenti a quello che condividete sui social: bisognerebbe appurare prima la veridicità del contenuto, evitando di postarlo solo perché incuriosisce un bel po’ (nella maggior parte dei casi ci si trova al cospetto di una fake-news priva di fondamento, che andrebbe assolutamente stroncata sul nascere). Avete visualizzato anche voi su Facebook il meme di Sergio Ramos risponde a Chiellini attraverso Juan Carlos Muguet di Radio Madrid? Adesso sapete che è una bufala e che sarebbe sbagliato condividerla.