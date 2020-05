Una bufala la balena enorme sotto il ponte di Messina: fotomontaggio sicuro

Non c’è alcuna balena enorme sotto il ponte di Messina, anche perché molto semplicemente non esiste neanche il ponte. Come riportato da ‘bufale.net‘, il progetto esiste, ma la struttura non è stata ancora realizzata. Stiamo parlando di un semplice fotomontaggio, opera di qualche bontempone che ha ben pensato di prendersi gioco di un bel po’ di italiani. La foto della balena enorme sotto il ponte di Messina, che a questo punto possiamo tranquillamente etichettare come bufala per i motivi che vi abbiamo sopra spiegato, è stata ricondivisa così tante volte da insinuare il dubbio fosse tutto vero, quando invece non è così.

Come vi dicevamo, il progetto del ponte nella città siciliana è stato davvero in cantiere anni fa, ma la realizzazione della struttura non è mai avvenuta (magari qualcuno ha creduto che fosse stato realizzato). La balena enorme sotto il ponte di Messina non esiste, la foto che circola sui social è artefatta, nel senso che è stata creata appositamente per far cadere in rete i più creduloni. Non sono pochi quelli ad esserci cascati, magari perché distratti e convinti del fatto che la struttura sia realmente sospesa sulle acque del ponte di Messina (se non fosse per il non trascurabile dettaglio che quel ponte non esiste, seppur potrebbe un giorno essere realizzato).

Se vi capita di imbattervi sui social nella foto della balena enorme sotto il ponte di Messina, evitate di condividere lo scatto, dareste credibilità ad una bufala in piena regola. Questa volta trattasi di una fake-news che non induce alla truffa, ma non vediamo perché divulgare informazioni non veritiere, anche se semplicemente di una balena enorme sotto il ponte di Messina che sappiamo non esserci mai stata (per quanto bella quell’immagine possa essere). Se avete dubbi a riguardo non esitate a contattarci attraverso il box qui sotto.