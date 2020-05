Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 su Italia1 con gli ultimi episodi: Lex Luthor avrà la sua vendetta? Anticipazioni 16 maggio

Proprio mentre su Mediaset Premium va in scena il maxi crossover Crisi sulle Terre Infinite, su Italia1 Supergirl 4 e Legends of Tomorrow 4 chiudono i battenti andando in scena con i loro ultimi episodi, ben quattro, a partire dalle 14.30 circa. L’appuntamento oggi è con una serie di colpi di scena che se da una parte risolveranno, o almeno si spera, la questione del demone Neron, dall’altra porterà allo scontro Kara e Lex Luthor con tutto quello che questo significa.

Ad aprire le danze sarà Legends of Tomorrow 4 in onda con gli episodi 15 e 16 dal titolo “Condizioni di utilizzo” e “Hey, mondo!” in cui Sara e Ava escogitano un piano per riprendersi il Time Bureau, ma quando le cose si mettono male Zari e Charlie decidono di lavorare fianco a fianco per cercare di scoprire che cosa sta tramando il demone Neron.

Nel frattempo Constantine chiede udienza al Triumvirato al quale propone di contrastare per loro conto l’ambiziosa ascesa di Neron. In cambio gli viene data la possibilità di scegliere quale anima salvare dall’inferno: quella di Ray Palmer o quella di Astra Logue?

Nel secondo episodio, le leggende devono fermare Neron che con Tabitha vogliono impadronirsi del mondo, scatenando gli inferi, e salvare l’anima di Ray relegata agli inferi dopo che il demone si è appropriato del suo corpo. Constantine e Nora si fanno aiutare da Astra per trovare l’anima di Ray, mentre le altre Leggende decidono di realizzare il progetto di Hey world per dimostrare al mondo che le creature magiche possono essere buone ma ci vorrà il sacrificio di Nate per evitare il peggio ridonando anche a Ray la sua anima, come andrà a finire per lui?

Supergirl 4 chiuderà poi il cerchio con gli episodi 21 e 22 dal titolo “Alba Rossa” e “La ricerca della pace” in cui Kara è ancora nelle mani dei rapitori per poi scoprire che le prove che aveva raccolto contro Lex sono state eliminate. Dopo un tentativo di fuga iniziale, bloccato da Red Daughter, la ragazza riesce comunque a fuggire grazie alla resistenza che ha sviluppato alla kryptonite.

Mentre Lena affronta Lockwood per farsi rivelare le intenzioni del fratello, J’onn, Nia e Brainy, con uno stratagemma, si introducono in una base governativa per cercare il luogo dove vengono tenuti gli alieni ma vengono catturati. Lockwood va da Otis e si fa rivelare i propositi di Lex, poi lo uccide mentre Red Daughter, travestita da Kara, va a casa di Eliza costringendo l’eroina a raggiungerla e affrontarla.

Nel secondo episodio, Lex è l’eroe di National City dopo aver apparentemente ucciso Red Daughter che, nei panni di Supergirl, è considerata responsabile dell’attacco terrorista, e viene nominato nuovo Segretario degli Affari Alieni al posto di Lockwood e invita la sorella Lena e la madre nello Studio Ovale. Qui, rivela a entrambe il suo vero piano: usare il potere degli alieni rapiti da Lockwood per alimentare un’arma satellitare che distruggerà Argo City. La guerra ha inizio ma cosa succederà nel finale?