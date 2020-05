Oggi 16 maggio prezzo al ribasso iPhone 11 e iPhone SE 2020 su Amazon

Sono sempre ricercatissimi gli iPhone 11 ed il nuovo iPhone SE 2020, che su Amazon rubano la scena a molti altri dispositivi. Oggi 16 maggio le offerte non mancano, specie in relazione al primo melafonino, iPhone 11, nonché attuale top di gamma. Il modello proposto è quello con taglio di memoria da 64GB, etichettato come prodotto Amazon’s Choice (il che è tutto un dire), e nella colorazione bianca. La spedizione del dispositivo è gratuita, con possibilità di riceverlo a casa giovedì 21 maggio (se non addirittura già martedì 19 maggio portando a termine l’ordine entro qualche ora). Il prezzo di iPhone 11 (64GB) è di 794 euro (il risparmio rispetto al listino originale è di 45 euro, quindi del 5% esatto). Ci teniamo anche a precisare che il dispositivo viene venduto e spedito da Amazon (un motivo in più per acquistarlo, visto che sappiamo bene i vantaggi che la cosa comporta in caso di problemi).

Apple iPhone 11 (64GB) - Bianco Resistente alla polvere e all'acqua (2 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo)

Oggi 16 maggio, girovagando su Amazon, stavate giusto pensando di scrutare qualche offerta relativa al nuovo iPhone SE 2020? Abbiamo individuato noi al vostro posto le offerte più succulente. In realtà, ad essere onesti, non ci sono grandi ribassi per il prodotto in questione, che ricordiamo essere stato presentato dalla mela morsicata da pochissimo (sarebbe impensabile vederlo già svalutato, soprattutto perché trattasi di un iPhone, device che per natura non tende a vedere troppo scontato il proprio prezzo). La cifra richiesta oggi 16 maggio su Amazon per il nuovo iPhone SE 2020 da 256GB (colorazione nera, l’unica al momento disponibile) è di 658,61 euro (risparmiereste il 2% sul listino originale, ovvero esattamente 10,39 euro).

Nuovo Apple iPhone SE (256GB) - nero Display Retina HD da 4,7"

Resistente alla polvere e all'acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Probabilmente vi sareste aspettati qualcosa in più per il nuovo iPhone SE 2020, ma per adesso, su Amazon, non ci sono offerte migliori di quella che vi abbiamo segnalato (potreste attendere ancora un po’, oppure fiondarvi su iPhone 11, che costa un pochino di più, ma offre anche specifiche di un altro livello.