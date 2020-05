Video e traduzione di Don’t Let Me Disappear di Ben Harper, una ballata sul confine tra solitudine e isolamento

Don’t Let Me Disappear di Ben Harper contiene tutta la sensibilità del cantautore di Claremont, che ritorna a un anno di distanza dal singolo estivo Uneven Days con un pezzo che sa di intimismo, malinconia e desolazione.

Una preghiera che troviamo già nel titolo: Don’t Let Me Disappear significa Non Lasciarmi Scomparire e suona come un grido gentile con il quale Ben Harper si fa portavoce di tutte quelle persone che vivono una solitudine che non hanno scelto e che quindi, col tempo, ha indossato le vesti oscure dell’isolamento e dell’invisibilità.

Lo dice lui stesso quando parla del brano:

“Don’t Let Me Disappear parla della sottile linea tra la solitudine, l’isolamento e l’invisibilità, quel limbo in cui sembra impossibile trovare un modo per non nascondersi alla luce del sole “.

Nel video di Don’t Let Me Disappear di Ben Harper diretto da Kristin Sudeikis e Gabriel Judet-Weinshel e girato interamente in bianco e nero, vediamo le immagini del cantautore che suona la sua chitarra acustica alternate al ballo di due danzatori.

Due contesti tendono a riunirsi: le mura domestiche – ora una finestra, ora una staccionata, ora un salotto, ora una scrivania – e il mondo esterno di cui non possiamo vedere il verde per via dell’impiego della scala di grigi, ma di cui possiamo coglierne con malinconia l’immensità.

L’ultimo disco in studio di Ben Harper è No Mercy In This Land, pubblicato nel 2018 e di cui si attende un seguito. Recentemente il cantautore statunitense ha collaborato come autore per alcuni artisti del roster dell’etichetta Anti- come Christopher Paul Stelling, le Hey-King e Mavis Staples, di cui ha prodotto i brani del disco We Get By (2019).

Una ballata, Don’t Let Me Disappear di Ben Harper, che si rivolge timidamente anche alle persone che con il lockdown si sentono ancora più sole.

“Been so long since it felt easy

Been too long since anyone could reach me

It’s slipping away

Don’t let me disappear

I am broken but we are whole

Like a train down the track days over me roll

So tired of hurting

Don’t let me disappear

We’re too young to regret so much

We’re too scorned to ever trust

It’s coming apart

Don’t let me disappear

I’m just trying to catch up to myself

While leaving myself behind

And while the world spins

We hang off the side

The lights are bright and this place is closing

I can’t go home and face this morning

Just keep me still

Don’t let me disappear

Been so long since it was easy

Been so long since anyone could reach me

It’s slipping away

Don’t let me disappear”