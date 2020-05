Video e traduzione di Break My Heart di Dua Lipa, un racconto dance pop sull’incertezza della reciprocità

Quando parte Break My Heart di Dua Lipa sai già che qualcosa ti travolgerà. Il nuovo singolo dell’artista britannica, infatti, è un dance pop godibile e forte di un arrangiamento che coniuga un audace giro di basso e un poker di chitarre funk in continua evoluzione, creando dinamiche che accendono il groove e infiammano i dancefloor.

Quel poker di chitarre, in effetti, sono un campionamento della hit Need You Tonight degli INXS del 1987 e difatti i due membri della band australiana Michael Hutchence e Andrew Farriss sono accreditati come autori di Break My Heart insieme a Ali Tamposi, Blair Gormal, Andrew Wotman, Stefan Johnson e Jordan Johnson.

Break My Heart di Dua Lipa è incluso nel secondo disco in studio dell’artista, Future Nostalgia, dal quale sono già stati estratti i singoli Don’t Start Now e Physical certificati in Italia, rispettivamente, dischi di platino e oro.

Il brano racconta la fragilità sentimentale della reciprocità, un equilibrio che le persone più sensibili vedono spesso vacillare nel nome dei pensieri intrusivi. La stessa artista racconta, a tal proposito, che il testo è stato ispirato da quelle sensazioni contrastanti avvertite da chi vive un momento felice della propria vita. Contrastanti, infatti, sono i pensieri che si insinuano nella mente della persona insicura, che di fronte alla felicità sente la paura che tutto finisca.

Ai pensieri intrusivi si unisce, in seguito, l’ansia della responsabilità che porta a sentirsi costantemente messi alla prova sulle capacità di mantenere il rapporto, come se tutto l’equilibrio di una vita sentimentale appagante dipendesse solamente da uno dei due.

Dua Lipa ha inoltre riferito che il campionamento del brano degli INXS descrive, attraverso la musica, quel dance crying che il testo non può esprimere con parole umane. Di seguito il testo e la traduzione di Break My Heart di Dua Lipa.

“I’ve always been the one to say the first goodbye

Had to love and lose a hundred million times

Had to get it wrong to know just what I like

Now I’m falling

You say my name like I have never heard before

I’m indecisive but this time I know for sure

I hope I’m not the only one that feels it all

Are you falling?

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it baby

It’s you in my reflection

I’m afraid of all the things it could do to me

If I woulda known it baby

I would’ve stayed at home

Cuz I was doing better alone

But when you said hello

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

Cuz now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Oh no

I was doing better alone

But when you said hello

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

Cuz now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

I wonder when you go if I stay on your mind

Two can play that game but you win me every time

Everyone before you was a waste of time

Yeah you got me

Centre of attention

You know you can get whatever you want from me

Whenever you want it baby

It’s you in my reflection

I’m afraid of all the things it could do to me

If I woulda known it baby

I would’ve stayed at home

Cuz I was doing better alone

But when you said hello

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

Cuz now there ain’t no letting you go

Am i falling in love with the one that could break my heart?

Oh no

I was doing better alone

But when you said hello

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

Cuz now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?

Ooooh break my heart

Ooooh break my heart

Ooooh

Am I falling in love with the one that could break my heart?

I would’ve stayed at home

Cuz I was doing better alone

But when you said hello

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

Cuz now there ain’t no letting you go

Am i falling in love with the one that could break my heart?

Oh no

I was doing better alone

But when you said hello

I knew that was the end of it all

I should’ve stayed at home

Cuz now there ain’t no letting you go

Am I falling in love with the one that could break my heart?”