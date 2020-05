Un cambio di rotta nel nuovo singolo di Giordana Angi, Amami Adesso segna il ritorno in radio

Il nuovo singolo di Giordana Angi è Amami Adesso e segna un importante cambio di rotta nella produzione artistica della giovane cantautrice romana, reduce dalla recente esperienza al Festival di Sanremo 2020 con il brano Come Mia Madre.

Amami Adesso arriva nel giorno di avvio dello spin-off di Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali, con il quale si andrà a supportare l’operato della Protezione Civile, in questi mesi in prima linea per la lotta al Coronavirus.

Amami Adesso dopo il Festival di Sanremo 2020

Il nuovo singolo è il primo brano che Giordana Angi scrive dopo l’esperienza al Festival di Sanremo 2020. L’artista ha debuttato nella competizione principale con il brano Come Mia Madre, dopo aver ottenuto il secondo posto all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi dietro Alberto Urso. L’ingresso di Giordana Angi nella scuola di Amici di Maria De Filippi non è stato immediato. Solo nel 2018 era riuscita a convincere la commissione e arrivare in finale, dove ha sfiorato la vittoria. Durante il percorso del talent, ha pubblicato l’album Casa, dal quale ha estratto diversi singoli prima del ritorno discografico in Voglio Essere Tua.

Giordana Angi è anche parte dell’ultimo album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, come autrice di diverse tracce. La versione estesa del suo ultimo album, Voglio Essere Tua, avrebbe dovuto essere supportata da un tour che ha dovuto rimandare a causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso. Le date saranno recuperate in autunno, anche se ancora non si conoscono le regole con le quali sarà possibile partecipare ai concerti.

Il nuovo singolo arriva nel giorno di inizio dello spin-off di Amici di Maria De Filippi, Amici Speciali, del quale fa parte anche Giordana Angi. L’artista era stata anche coach di Amici Celebrities, andato in onda nell’autunno scorso e che era stato riservato ai concorrenti famosi.

Testo Amami Adesso di Giordana Angi