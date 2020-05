Ultima chiamata per iPhone 7: offerta Esselunga a prezzo mai visto a maggio

Un’occasione davvero allettante quella che si è venuta a creare in queste ore per tutti coloro che stanno ancora pensando di acquistare un iPhone 7, se pensiamo al prezzo che risulta disponibile negli store Esselunga oggi 15 maggio. Si tratta di una vera e propria offerta da volantino, ragion per cui non la potrete sfruttare tramite il sito ufficiale. Ci sono diverse ragioni per valutare con grande attenzione un’opportunità del genere, dando anche uno sguardo allo storico recente di Apple.

Perché l’offerta Esselunga per iPhone 7 fa la differenza a questo prezzo

Nello specifico, da alcune ore a questa parte gli utenti interessati all’acquisto di un iPhone 7 tramite Esselunga possono procedere a 299 euro. Bisogna fare molta attenzione alle scorte disponibili, se non altro perché fino a pochi mesi fa le migliori promozioni possibili per il melafonino si aggiravano attorno ai 399 euro. Basti ricordare uno dei nostri ultimi report sul dispositivo in questione. Insomma, facile immaginare che possa andare a ruba alla luce di queste considerazioni.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, la promozione che è parte integrante del volantino Esselunga sarà disponibile fino al 27 maggio, ma è altrettanto vero che ciascun punto vendita potrà contare su un numero limitato di iPhone 7 durante la campagna. Cosa vuol dire questo? Se siete davvero interessati a procedere con il suo acquisto a 299 euro dovete sbrigarvi, in quanto potrebbe andare a ruba già in questi giorni. Del resto, è l’unica possibilità che in tanti hanno per acquistare un device competitivo di Apple ad un prezzo abbordabile.

Staremo a vedere quale sarà la risposta da parte del pubblico italiano dopo l’offerta di Esselunga, fermo restando che al momento non sappiamo ancora quante unità di iPhone 7 siano disponibili presso gli store che hanno deciso di partecipare alla campagna. Voi che ne pensate?