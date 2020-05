The Rookie 2 e Blue Bloods 9 su Rai2 con un nuovo doppio episodio, trame del 15 e 22 maggio

Torna l’appuntamento in prima assoluta con The Rookie 2 e Blue Bloods 9 nella serata di venerdì 15 maggio. I due crime continueranno ad andare in onda in versione doppiata almeno fino al 29 maggio; successivamente, sembra che la messa in onda verrà interrotta. DI seguito, le anticipazioni sul doppio episodio di stasera.

Si parte con l’episodio 2×05 di The Rookie, intitolato L’informatore, di cui vi riportiamo la sinossi e il promo in lingua originale:

Come parte della loro seconda fase di addestramento, alle reclute viene chiesto di crearsi i loro primi informatori confidenziali. L’agente Nolan scopre ben presto che non ci sono due informatori uguali e cerca di trovare un compromesso per riuscite nel suo nuovo compito. Nel frattempo, la madre dell’agente Chen complica la sua vita quando viene a stare da lei.

A seguire, l’episodio 9×11 di Blue Bloods intitolato Interfereneza. Ecco la trama:

Frank si chiede se un incontro con una comunità di attivisti sia stato un incidente oppure un piano ben orchestrato; Jamie si sforza di fare a meno dell’aiuto di Frank per prendere alcune decisioni; Erin aiuta Anthony a proteggere sua figlia e la sua ex moglie da un pericoloso paziente psichiatrico.

The Rookie 2 e Blue Bloods 9 tornano su Rai2 venerdì 22 maggio, rispettivamente con gli episodi 2×06 e 9×12. Nel primo, intitolato Allerta nucleare, un avviso di emergenza di un imminente attacco missilistico manda Los Angeles nel caos e nell’incertezza, mentre gli ufficiali cercano di mantenere la pace e affrontare i propri disastri. A seguire, l’episodio di Blue Bloods 9 dal titolo Perdono. Dopo che un ex ufficiale ha aspettato Frank in un ristorante, lui si sente in colpa per le circostanze relative al motivo per cui è stata licenziata e cerca di reintegrarla. Inoltre, Danny e Baez indagano sull’omicidio di un giocatore di basket del college legato alle scommesse sportive. Erin cerca giustizia in un apparente caso di guida in stato di ebbrezza; infine Jamie ed Eddie scelgono una location per il loro matrimonio.

Nel cast di The Rookie 2, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones interpreta il sergente Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Melissa O’Neil è Lucy Chen; e Eric Winter interpreta Tim Bradford. Guest star Ali Larter nel ruolo ricorrente della dottoressa Grace Sawyer.

Nel cast di Blue Bloods 9, Tom Selleck (Frank Reagan), Donnie Wahlberg (Danny Reagan), Bridget Moynahan (Erin Reagan), Will Estes (Jamie Reagan), Len Cariou (Henry Reagan), Marisa Ramirez (Det. Maria Baez), Sami Gayle (Nicky Reagan-Boyle), e Vanessa Ray (l’Agente Eddie Janko).

L’appuntamento con The Rookie 2 e Blue Bloods 9 è per stasera a partire dalle 22:10, dopo l’episodio in prima tv di NCIS 17.