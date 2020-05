The Last of Us 2 parla italiano: ecco i doppiatori dei personaggi in Italia

Atteso fin dal 2013 dagli appassionati di videogiochi, The Last of Us 2 si prepara finalmente a farsi strada sugli scaffali fisici e digitali di tutto il mondo. Gli sviluppatori di Naughty Dog e il publisher Sony hanno infatti fissato la data di uscita del sequel su PS4 e PS4 Pro al prossimo 19 giugno, dopo diversi ritardi e svariate polemiche ad aver affollato le pagine del web nelle ultime settimane. Ambientata cinque anni dopo gli eventi dell’episodio originale, questa Parte 2 ci metterà nei panni di una Ellie decisamente più matura, indurita dal mondo post apocalittico che fa da sfondo alla narrazione, così come dai sanguinosi scontri che ha dovuto affrontare fin da ragazzina, quando conobbe per la prima volta Joel. Giovane donna, è ora assetata di vendetta a seguito di quello che la sinossi ufficiale definisce un evento devastante, che ha turbato una ritrovata felicità conquistata con le unghie e con i denti.

Non sappiamo ancora come si evolverà il rapporto tra i due, ma è cosa certa che potremo goderci l’intensa storia messa a punto dai “cagnacci” californiani anche interamente doppiata in italiano. Non a caso, la divisione nostrana di Sony ha ufficializzato nelle ultime ore i nomi dei principali doppiatori che presteranno la propria voce ai personaggi di The Last of Us 2 – potete ascoltare direttamente qualcuno di loro cliccando sul tasto Play del video poco più in alto in questo stesso articolo. Per la felicità di quanti li hanno apprezzati nel prequel, anche nella prossima avventura survival torneranno Lorenzo Scattorin e Gea Riva nei ruoli di Joel ed Ellie, mentre Dina, a quanto pare legata sentimentalmente alla protagonista, sarà interpretata da Beatrice Caggiula.

Nell’elenco – incompleto per evitare spoiler sulla trama – sono presenti anche Jesse,che avrà la voce di Mattia Bressan, Lev (Annalisa Longo) e Yara (Martina Tamburello). In attesa dell’uscita, sapevate che The Last of Us 2 può essere prenotato da GameStop a 19,98 euro portando indietro due giochi usati?