Svelati i 5 Huawei e Honor che hanno problemi con specifiche app a maggio

Ci sono almeno cinque smartphone Huawei e Honor da menzionare, per quanto riguarda quei modelli che da un po’ di ore a questa parte riscontrano anomalie con specifiche app. Nel dettaglio, questo prodotti secondo quanto raccolto di recente pare stiano facendo i conti con bug legati ad alcune applicazioni molto popolari in giro per il mondo. Proviamo dunque a fare il punto della situazione oggi 15 maggio.

Le app coinvolte con lista di Huawei e Honor limitati da alcune anomalie

In questo senso, è possibile concentrarci su alcune informazioni specifiche riportate da Huawei Central. Ad esempio, secondo alcuni utenti, i propri dispositivi Huawei e Honor, durante l’utilizzo delle mappe, mostrano una posizione errata. Il GPS continua a perdere traccia della posizione effettiva e mostra una posizione associata ad altri luoghi. Ad esempio, quando un utente imposta la direzione sulla mappa e inizia il viaggio, la propria collocazione viene fissata automaticamente in un altro luogo e inizia a tracciare da lì il percorso da seguire.

In generale, le anomalie investono applicazioni come Google Maps, Here we go e Map my India. Al contempo, i dispositivi coinvolti in questo frangente sono i vari Huawei P20 Pro, Honor 10, Honor view 10, Honor 9N e Huawei Y9 2019. Per ora non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte del colosso asiatico in grado di chiarire la sua posizione ufficiale sulla vicenda. Probabile, comunque, una patch risolutiva ad hoc.

Insomma, resta da chiarire anche la situazione per Huawei P20 sotto questo punto di vista, nonostante il device sia scomparso dal piano degli aggiornamenti periodici del produttore asiatico, almeno stando alle informazioni che abbiamo condiviso non molto tempo fa sul nostro magazine. A voi come vanno le cose? Avete registrato anomalie con le applicazioni menzionate oggi 15 maggio? Riportateci pure la vostra esperienza con un commento qui di seguito.