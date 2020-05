Sempre più reale la Xiaomi Mi Band 5, adesso con certificazione NCC

C’è un’altra importante novità relativa al lancio della prossima Xiaomi Mi Band 5, la smartband dell’anno 2020 griffata dal produttore cinese. Come riportato da ‘indiashopps.com‘, l’accessorio ha ricevuto la certificazione dall’ente taiwanese NCC (National Communications Commission), ed il prodotto è stato contrassegnato dal model number XMSH10HM. In realtà non è assodato che all’articolo corrisponda di fatto quel codice, ma è altamente probabile: i precedenti Xiaomi Mi Band 4 e Mi Band 3, infatti, si identificano rispettivamente con i model number XMSH07HM e XMSH05HM.

Non ci sono altre informazioni a corredo di quanto appena detto, ma soltanto qualche indiscrezione pregressa in base alla quale la Xiaomi Mi Band 5 dovrebbe disporre di uno schermo OLED a colori da 1.2 pollici, di certo più grande di quello da 0.95 pollici che equipaggia la Xiaomi Mi Band 4. Allo stesso modo si ribadisce un altro concetto, che fa capo direttamente alla Xiaomi Mi Smart Band 4C, che, secondo quanto si può leggere sul sito del gestore telefonico Indonesia Telecom, si identifica con il model number HMSH01GE, in pratica lo stesso che contraddistingue la Redmi Band.

Probabile, dunque, che la Xiaomi Mi Smart Band 4C altro non sia che la versione internazionale della Redmi Band, al momento in vendita solo nel territorio cinese. Il braccialetto vanta uno schermo OLED da 1.8 pollici, il sensore HR per il rilevamento del battito cardiaco, un’impermeabilità fino a 5 ATM ed una batteria in grado di durare fino a 14 giorni con un solo ciclo di ricarica. Non sappiamo dirvi in quali mercati sarà venduta la Xiaomi Mi Smart Band 4C, ma è quasi sicuro conservi lo stesso prezzo economico della Redmi Band (qualcosa ci dice arriverà anche in Europa, altrimenti non si spiega il perché di una simile differenziazione). Se avete qualche domanda da farci non avete che da chiedere.