Ricercato il numero assistenza per i problemi Fastweb del 15 maggio

Bisogna analizzare bene anche oggi 15 maggio i problemi Fastweb segnalati da diversi utenti, al punto che in molti stanno cercando informazioni per quanto riguarda il numero dell’assistenza. Giornate difficili per la compagnia telefonica, dunque, dopo che nella giornata di ieri abbiamo già fatto i conti con malfunzionamenti più o meno diffusi, stando al report che ho portato alla vostra attenzione. Rispetto a qualche ora fa, però, credo che ora la situazione possa essere contestualizzata più facilmente.

Numero assistenza e dettagli sui problemi Fastweb del 15 maggio

Partiamo da alcuni presupposti, come il numero dell’assistenza. Tutti coloro che stanno riscontrando problemi Fastweb, soprattutto con la linea domestica, potranno avere come punto di riferimento il recapito 192193. Ovviamente dovrete attendere il necessario prima di aprire il vostro ticket. Tuttavia, posso anticiparvi che i commenti raccolti fino a questo momento siano utili per contestualizzare l’anomalia in Toscana. Soprattutto nella zona di Firenze.

Insomma, se siete di quelle parti e registrate problemi Fastweb, posso confermarvi che non siete gli unici. Resta il fatto che potete monitorare in tempo reale l’andamento delle segnalazioni, tramite l’apposita pagina di Down Detector. Nel frattempo, come sempre avviene in questi casi, chiedo a tutti i nostri lettori di condividere l’esperienza maturata sul campo. Qui di seguito commentate nel caso in cui abbiate riscontrato assenza di segnale per la vostra linea domestica, magari specificando anche l’area in cui vi trovate. In attesa di comunicazioni ufficiali dell’operatore, così facendo riusciremo a capirci qualcosa di più.

Aggiornamento ore 10:55. Dalle informazioni raccolti, sembrerebbe effettivamente che i problemi Fastweb riguardino ampie aree della Toscana. Malfunzionamenti diffusi anche ad Arezzo, Empoli e Siena. Continuerò a monitorare la vicenda per voi, in attesa di notizie certe direttamente dalla compagnia telefonica.