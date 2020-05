Nuova beta EMUI 10.1 per Huawei P30 e P30 Pro: tante funzioni aggiuntive

Si affaccia una nuova beta di EMUI 10.1 per la serie dei Huawei P30 e P30 Pro, pronta ad installare il pannello di controllo multi-dispositivo e tante altre funzionalità. Come riportato da ‘Huawei Central‘, la patch si occupa di installare a bordo dell’ex top di gamma modalità multitasking su schermo suddiviso (per restare sempre concentrati sulle proprie attività), l’Always On Display (il nuovo stile di orologio micro-stereoscopico) per un effetto 3D, il pannello di controllo multi-dispositivo (permette di connettersi ai propri dispositivi più facilmente, come nel caso di periferiche di input o out audio durante la riproduzione di musica e video) e la modalità scura (supporto esteso a più applicazioni di terze parti).

Il peso del pacchetto, contrassegnato dalla sigla EMUI 10.1.0.135, è di 0.96GB. Un altro passo importante, questo, verso la release pubblica, che ancora non arriva per la serie dei Huawei P30 e P30 Pro, ma che immaginiamo sia comunque in dirittura d’arrivo, soprattutto dopo il rilascio di quest’ultima beta di EMUI 10.1. Del resto, stiamo parlando di una gamma di dispositivi ancora molto apprezzata presso il pubblico, soprattutto in virtù della presenza a bordo dei servizi Google, che invece sappiamo mancare sui top di gamma di successive generazioni (i Huawei P40, in tutte le sue declinazioni, ne sono sprovvisti).

Accogliamo comunque con un certo entusiasmo il rilascio di questa nuova beta di EMUI 10.1 per i Huawei P30 e P30 Pro, che spiana in qualche modo la strada alla distribuzione seguente (che speriamo corrisponda alla release stabile). Vi terremo sempre aggiornati su tutti gli sviluppi del caso, dandovi in anteprima le indicazioni necessarie per un buon aggiornamento, così che possiate far rendere al massimo i vostri dispositivi. Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.