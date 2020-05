NCIS 17 verso la pausa su Rai2 con Gibbs papà e il ritorno di Cote de Pablo alias Ziva: anticipazioni episodi 15 e 22 maggio

E anche questa settimana il venerdì porta con sé NCIS 17 nel prime time di Rai2 e lo stesso succederà in queste ultime settimane del mese fino a che la serie non finirà in panchina, come di consueto. Mai come quest’anno la programmazione sarà ballerina per via dell’emergenza Coronavirus e questo porterà la Rai a tenersi strette alcune serie per riempire i vuoti che, inevitabilmente, ci saranno il prossimo autunno. Ma fino a quando andrà in onda NCIS 17?

Al momento l’ultimo episodio, almeno per il momento, è previsto per il prossimo 29 maggio, quindi tra due settimane con l’episodio numero 11 dal titolo “In the Wind”, lo stesso che negli Usa è andato in onda dopo la pausa natalizia. I colpi di scena non mancheranno ma fino alla pausa abbiamo ancora due episodi da gustarci nel prime time del venerdì a partire da quello di oggi, 15 maggio, in onda dalle 21.10 su Rai2 con il titolo “Game Over” che ci regalerà un Gibbs inedito.

Nell’episodio di questa sera, il team dovrà lavorare alla morte di Rojas, un sottufficiale della marina in congedo che passava le sue giornate guadagnandosi da vivere giocando ai videogiochi. La sua morte è finita sull’app di un popolare gioco ed è stata trasmessa in streaming e Gibbs e i suoi dovranno fare qualche passo indietro per scoprire da chi e perché.

Intanto, la vicina chiede a Gibbs di occuparsi per qualche tempo di suo figlio Phineas perché deve partire per un viaggio improvviso. Dopo quello che è successo, riuscirà il nostro Gibbs a calarsi nei panni di papà per un po’?

NCIS 17 torna in onda la prossima settimana, venerdì 22 maggio, con un nuovo episodio che ci regalerà il ritorno di Cote de Pablo nei panni di Ziva. Gibbs e il team assistono Ziva con “l’unica cosa” di cui avrebbe dovuto occuparsi prima di tornare in famiglia, ma di che cosa si tratta? Questo episodio negli Usa ha segnato la fine della prima parte di stagione e questo significa che i colpi di scena non mancheranno di sicuro, ecco di seguito il promo dell’episodio dal titolo “Polo Nord”: