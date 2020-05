Mahmood e Massimo Pericolo in Moonlight Popolare, il nuovo singolo tra pop e rap

Si intitola Moonlight Popolare il nuovo singolo di Mahmood e Massimo Pericolo, un brano tra il pop e il rap disponibile da oggi, venerdì 15 maggio.

“Parli della vita tua come fosse scritta sulle pagine del Corano, proprio io come te non vengo da Bel Air ma son nato qua” canta Mahmood che rimarca la sua nazionalità 100% italiana seppur con qualche riferimento alle sue origini, attraverso le pagine del Corano.

C’è ancora qualche frase riferita a suo padre e poi un rivolgere lo sguardo al cielo per osservare la luna che sembra uno zaffiro, da una casa popolare.

A Massimo Pericolo sono riservate le barre rap centrali.

La collaborazione tra Mahmood e il rapper Massimo Pericolo non ha fatto discutere i fan dei due schieramenti ma ha scomodato Chef Rubio che ha espresso in malo modo il suo parere sui social, commentando il post di Massimo Pericolo:

Per Mahmood, Moonlight Popolare rappresenta il nuovo singolo inedito dopo il brano Eternantena, rilasciato in piena pandemia Covid-19.

Sul fronte dei concerti, anche Mahmood è stato costretto a posticipare quelli in programma in primavera sia in Italia che in Europa. Verranno recuperati tra l’autunno e l’inverno. Mahmood si esibirà in Italia a novembre per poi spostarsi in Europa a febbraio e marzo 2021.

Parli della vita tua

come fosse scritta sulle pagine del Corano

Proprio io come te

non vengo da Bel Air ma son nato qua

chiedi agli amici tuoi chi ho pagato

che ho fatto di strano per essere passato

dalla chiesetta alla Top ten senza cappottabile né papà

Madri gridano in coro sole fuori dai penitenziari

padri senza lavoro cercan l’hype ai domiciliari

Però se guardo in alto da sto giardino

La luna sembra uno zaffiro

perso nel buio

Sui tetti la moonlight brilla come Shangai

la vedi pure tu da sto quartiere in su

My God my God my God

e più la guardi più vien da pregare

My God my God my God

La luna da una casa popolare

My God my God my God

Bella frà metti google map

vola via dalla tua città

polizia anti-drug

Santa Maria piena di crack

in zona sono più famoso di Drake

se la mia vita è un film la tua è il remake

ho una marcia in più perché la nuova auto è l’A6

c’ho più soldi dei miei fanc**o a tutti sti fake

E mi hanno detto che avrei perso la testa

ma con le canne ho bruciato solo la felpa

cambiato tutto tranne me

cambiato tutto tranne me

te lo leggo in faccia che ci assomigliamo

siamo sempre in guardia come chi fa boxe

se sei normale ti guardano strano

ma fare i milioni come polo nord

ci hanno detto chiedi e ti sarà dato

ma qui più dai più ti chiedono

l’unica luce nel buio è uno sparo

ma non sei l’unico che c’ha una glock

Sui tetti la moonlight

Brilla come Shangai

La vedi pure tu

Da sto quartiere in su

My God my God my God

è più la guardi più vien da pregare

My God my God my God

la luna da una casa popolare

Che schifo lavorare frate rappo, spaccio

faccio la manicure così mi gratto il ca**o

mi son fatto il gabbio, ti sei fatto il mazzo

ma di fatto tutti e due c’abbiamo in mano un ca**o

Se ti chiedono che farai da grande

rispondigli basterà aver le palle

fare giuste scelte se sbagli poi sei gente

più che un Grammy tu sei un giro da call center

My God my God my God

è più la guardi più vien da pregare

My God my God my God

la luna da una casa popolare​

la luna da una casa popolare​

la luna da una casa popolare​