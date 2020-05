La Vita Breve Dei Coriandoli di Michele Bravi, il buio e l’amore che aiuta ad uscirne nel nuovo singolo

La Vita Breve Dei Coriandoli di Michele Bravi esce oggi, venerdì 15 maggio. Il nuovo singolo dell’artista arriva in radio e in digitale in concomitanza con la prima puntata di Amici Speciali, nuovo format di Maria De Filippi al quale Michele Bravi partecipa insieme ad altri 6 cantanti e 5 ballerini.

La Vita Breve Dei Coriandoli di Michele Bravi sarà presentato stasera su Canale 5 in anteprima live, ma è già disponibile in digitale e in radio. Il brano anticipa il rilascio dell’album La Geografia Del Buio, posticipato a data da destinarsi a causa della pandemia Covid-19.

La Vita Breve Dei Coriandoli di Michele Bravi è stato scritto da Giuseppe Anastasi, Michele Bravi, Francesco Catitti, Federica Abbate, Cheope ed è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

Con la voce rotta di chi per molto tempo ha vissuto nel silenzio, Michele Bravi racconta il proprio percorso attraverso il buio che lo circondava nel suo periodo particolarmente difficile; è grazie all’amore che è riuscito a riscoprire la bellezza delle piccole cose, spesso racchiusa nelle fragilità, una fragilità disarmante che si è trovato ad affrontare di recente.

La Vita Breve Dei Coriandoli di Michele Bravi è un brano che parla di paure e insicurezze, libertà e fragilità con quel fil di voce che l’artista ha recuperato dopo un momento buio della sua vita.

La Vita Breve Dei Coriandoli di Michele Bravi (testo)