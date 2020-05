In Italia il Huawei P40 Lite 5G: prezzo su Amazon con FreeBuds 3i in regalo

Arriva anche l’ultimo modello di Huawei P40 Lite 5G in Italia da oggi 15 maggio: la nuova variante del segmento di fascia media punta tutto sull’esperienza di connettività super veloce grazie proprio al nuovo modulo 5G ma anche il resto delle specifiche tecniche (come il processore e la fotocamera quadrupla) sono interessanti. Su Amazon come su altri store online e presso i negozi di elettronica poi, il dispositivo è venduto con la promozione dell FreeBuds 3i in regalo, almeno fino a metà giugno.

Cosa ha di speciale il nuovo Huawei P40 Lite 5G rispetto alla sua variante solo 4G? L’esperienza di connessione è garantita dal nuovo Kirin 820 5G SoC che supporta la navigazione in 5G con efficienza. Di contro alla potenza del “motore” del dispositivo, l’amperaggio da 4000 mAh della batteria non dovrebbe mai deludere.

Puntare ora sul Huawei P40 Lite 5G significa anche garantirsi un’esperienza fotografica di tutto rispetto con il modulo a 4 sensori. La modalità di ripresa in Dual View consente di utilizzare per la registrazione video entrambe le fotocamere del telefono,: ancora, clip in in slow motion sono girate a 960 fps.

Huawei P40 lite 5G con Bluetooth Minispeaker, Display Punch FullView... Huawei p40 lite 5g utilizza i huawei mobile services (hms) anzichè i...

Preordina o Acquista Huawei P40 lite 5G fino al 14.06 e ricevi in...

Il Huawei P40 Lite 5G risulta essere interessante anche nel design. Il telefono con schermo da 6.5 pollici ha cornici molto sottili un rapporto screen-to-body del 90,3%. Le nuance per il retro sono tre ossia la Space Silver, Crush Green e Midnight Black.

Come già accennato, il Huawei P40 Lite 5G è disponibile su Amazon ma anche sul sito Huawei Store e presso le principali catene di elettronica. Il prezzo di lancio è pari a 399,90 euro. Per i primi acquirenti, almeno quelli che effettueranno l’acquisto entro il 14 giugno, saranno garantite in regalo le nuove Huawei FreeBuds 3i del valore di 99,90 euro. Acquistando il telefono online, la richiesta del premio andrà inoltrata sul sito Huawei, insieme alla prova di acquisto entro e non oltre il 28 giugno.