Il funk del nuovo singolo dei The Kolors in Non È Vero (audio e testo)

Il nuovo singolo dei The Kolors è Non È Vero. Il gruppo di Stash Fiordispino torna in radio il 15 maggio, nel giorno del debutto di Amici Speciali del quale saranno ospiti insieme ad altri artisti.

Come già spiegato da Stash Fiordispino, nel brano sono raccolte tutte le atmosfere delle loro origini, compreso il genio di Pino Daniele. Il nuovo singolo è “tutto suonato”, così com’è nelle abitudini del gruppo, quindi in controtendenza con quanto si è sentito negli ultimi anni.

Il successo radiofonico dei The Kolors

La carriera dei The Kolors sembra quasi dividersi in due fasi. Già iniziati alla musica fin da giovanissimi, i ragazzi di Stash Fiordispino hanno conosciuto il successo attraverso la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, programma nel quale hanno trionfato nel 2015 davanti a Mattia Briga.

Il gruppo si esprimeva principalmente in inglese, ma la svolta è arrivata nel 2018 quando hanno preso parte al Festival di Sanremo con Frida (Mai, Mai, Mai), che ha rappresentato il primo brano in italiano dei The Kolors. Si è trattato di un vero e proprio debutto in lingua italiana, al quale hanno fatto seguire altri brani che hanno decretato il loro successo radiofonico a cominciare da Pensare Male con Elodie, per continuare con Los Angeles, che hanno rilasciato in collaborazione con Guè Pequeno.

Attualmente, Stash Fiordispino è docente di Canto presso la scuola di Amici di Maria De Filippi, mentre i The Kolors compaiono nel cast di Amici Speciali che andrà in onda su Canale5 a cominciare dal 15 maggio e per 4 puntate. Lo show avrà anche uno scopo benefico che andrà a sostegno della Protezione Civile, in prima linea per la lotta al COVID-19. Il programma avrebbe dovuto chiamarsi Amici All Star, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ha fatto optare per un cambiamento radicale di format, da improntare tutto sulla solidarietà.

Testo di Non È Vero dei The Kolors