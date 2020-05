Greta Thunberg e i Pearl Jam insieme nel video di Retrograde dall’album Gigaton (testo e traduzione)

Cosa accomuna Greta Thunberg e i Pearl Jam? Non è difficile rispondere se pensiamo che in Gigaton, l’ultimo disco della band di Eddie Vedder, troviamo una serie di ingredienti che toccano vari punti della nostra attualità dall’amore all’ambiente, e proprio per questo gli eroi di Vitalogy hanno messo delle rocce in copertina.

Non è tutto perché Retrograde, grazie al lavoro del regista Josh Wakely, si presenta come una favola ciclica dove le immagini scorrono come uno sketch-up, una pubblicità progresso in cui il rock incontra il tema sensibile di cui l’attivista svedese Greta Thunberg è il volto più autorevole.

La giovane portavoce di Fridays For Future non compare dinanzi a una folla da sensibilizzare. Nel mondo di Wakely è l’indovina di un luna park alla quale un uomo si rivolge per sapere cosa riserva il futuro all’interno della sfera di cristallo.

Per metà video vediamo soltanto le sue mani e da esse vengono smazzate carte da tarocchi che mostrano l’effige dei 5 Pearl Jam, ma soprattutto le stesse mani svelano cosa riserva il futuro attraverso la sfera: vediamo inondazioni, intere città sommerse un sempre più preoccupante scioglimento dei ghiacciai.

Solo dopo la prima metà del video la misteriosa indovina solleva il capo per mostrare il voto di Greta Thunberg. Un’idea, quella di Wakely, che all’inizio doveva essere diversa ma i lavori sul video sono partiti quando l’intero mondo era già in lockdown. per questo il regista ha attinto dalle varie immagini postate dall’attivista per poterla animare e renderla partecipe senza che la diretta interessa muovesse un dito.

Il risultato è una canzone che ci fa capire che abbiamo ancora bisogno di sensibilizzarci: Vedder canta dietro un lungo riverbero mentre il mondo crolla, de tutto è chiaro. Greta Thunberg e i Pearl Jam uniscono le loro forze per riportarci all’attenzione di un problema che non smette di riguardare tutti.

“Comes the summer rain

Cue the lighting and far off thunder again

Projecting through the clouds

And meditations, lifting out in the sound

The more mistakes the more resolve

It’s gonna take much more than ordinary love

To lift this up

Stars align they say when things are better than right now

Feel the retrograde spin us round, round

Seven seas are rising forever future’s fading out

Feel the retrograde all around, round

Accelerate the change

Feeling equal, and opposite all the same

Momentum rearranged

Shout the echo, turning back but now changed

The rusted shapes refuse to fall

It’s gonna take much more than ordinary love

To lift this up

Stars align they say when times are better than right now

Feel the retrograde spin us round, round

Seven seas are rising forever future’s fading out

Feel the retrograde all around, round

Hear the sound, in the distance now

Could be thunder, or a crowd”.