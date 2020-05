Gelindo in Brawl Stars: tutte le abilità e le statistiche del primo brawler cromatico

Nell’ambito dei videogiochi mobile, Brawl Stars è ormai un vero e proprio fenomeno inarrestabile. Il titolo realizzato dai ragazzi di Supercell – azienda finlandese già autrice dei celebri Clash of Clans e Clash Royale – può essere vostro senza costi scaricandolo gratuitamente da App Store e Google Play, ed è dunque compatibile con i dispositivi iOS e Android. Non è però la sola natura free-to-play ad aver decretato il suo successo, ma soprattutto le sue meccaniche di gameplay, che chiamano gli utenti a combattere in frenetici scontri di pochi minuti tanto in single player quanto in multigiocatore. Meccaniche piuttosto semplici ed intuitive, adatte sia a partire più lunghe che a sessioni di gioco più brevi e quasi “mordi e fuggi”.

E se è vero che la componente online è praticamente fondamentale per godersi al meglio l’esperienza, negli ultimi giorni gli appassionati di Brawl Stars hanno sia di che esultare che motivi per lamentarsi. Dallo scorso 13 maggio sono infatti tanti i problemi che affliggono il videogame mobile, focalizzati soprattutto su una certa instabilità dei server e sulla difficoltà per molti di effettuare addirittura il log-in. Tutto è iniziato quando il team di sviluppo ha rilasciato l’ultimo grande aggiornamento, certamente ricco di novità ma responsabile delle criticità più recenti. In ogni caso, tra le altre cose l’update ha portato con sé anche un nuovo personaggio, chiamato Gelindo e subito apprezzato dalla community per le sue caratteristiche.

Gelindo è il primo brawler cromatico rilasciato su Brawl Stars e viene descritto come un instancabile tuttofare che sforacchia gli avversari con una rosa di pallettoni fatti di neve e vento, mentre con la sua super può compiere un balzo all’indietro con una folata di vento. La sua prima Abilità Stellare, Raffica Impetuosa, stordisce gli avversari se colpiti dalla super e spinti contro un muro. La sua seconda Abilità Stellare, Vento in poppa, aumenta la velocità dei compagni di squadra colpiti dalla super. Sulle pagine di Brawl Stars Italia – fiondandovi a questo indirizzo -, poi, potete consultare tutte le sue statistiche, tra Attacco, Difesa, Salute e Utilità. Cosa ve ne pare?