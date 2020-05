Epic Games Store: Mega Saldi dopo GTA 5 gratis, i giochi migliori in offerta

Nelle ultime ore, Epic Games Store è letteralmente esploso di utenti. Il motivo è da ricercarsi negli stessi piani della compagnia già autrice di Fortnite e della sua giocatissima Battaglia Reale, che ha deciso di regalare a tutti i sottoscrittori di un account il fenomeno Grand Theft Auto 5, capolavoro “criminale” di casa Rockstar Games che può quindi essere scaricato su PC senza costi – in questo articolo tutti i dettagli per procedere subito al download gratuito. E se è vero che l’ultima incarnazione di GTA è riuscita a far andare offline il sito a causa del troppo traffico registrato, allo stesso modo non si tratta comunque dell’unica promozione attiva sul negozio digitale, considerando che da pochissime ore sono iniziati golosi Mega Saldi, utili per arricchire la propria collezione geek a prezzi realmente contenuti.

Epic Games Store, i migliori giochi in sconto

I nuovi saldi di Epic Games Store saranno attivi fino al prossimo 11 giugno, dunque avete quasi un mese di tempo per fare vostri quei titoli che i vertici della compagnia hanno selezionato per fare parte dell’iniziativa Mega Saldi. Tante le produzioni in pixel e poligoni in offerta meritevoli di attenzione. Sempre per restare all’interno della line-up della “R stellata”, accedendo al portale ufficiale a questo link troverete ad esempio l’avventura spaghetti western Red Dead Redemption 2 con il 20% di sconto, dunque al prezzo di 47,99 euro. Segue lo sparacchino Borderlands 3, venduto esattamente alla metà del prezzo di listino – 29,99 euro -, proprio come avviene per Control, ultima e consigliatissima creazione dei ragazzi finlandesi di Remedy Entertainment. Non manca neppure The Outer Worlds con un taglio del 35%, o ancora Metro Exodus a 19,99 euro, la Game of the Year Edition del sontuoso gioco di ruolo The Witcher 3: Wild Hunt al 70% di sconto – dovrete sborsare solo 14,99 euro per portarvi a casa il gioco completo di tutti i DLC post lancio -, Watch Dogs 2 a 17,99 euro, Tom Clancy’s The Division 2 a 9,89 euro a 17,99 euro, Anno 1800 a 29,99 euro e Star Wars Jedi Fallen Order a 38,99 euro – qui per recuperare la nostra recensione tra stelle e pianeti del titolo di Respawn Entertainment e Electronic Arts.

Se siete tra quelli che attendono con impazienza il nuovo Assassin’s Creed Valhalla, potete sempre ingannare il tempo acquistando su Epic Games Store il precedente Assassin’s Creed Odyssey, prezzato a soli 19,79 euro, con un risparmio effettivo di oltre il 60%. L’affascinante Shenmue 3 è invece venduto a 24,99 euro, accompagnato dall’avventura “rosso emoglobina” Vampyr scontata del 70% sul prezzo di listino iniziale, da Far Cry 5 di Ubisoft ad appena 14,99 euro, dall’ormai cult Alan Wake a 1,24 euro – lo sconto è addirittura del 90% – e dall’imperdibile Transistor a 3,19 euro.

Non è tutto. Similmente a quanto accaduto in passato con gli altri Mega Sale, anche per maggio e giugno Epic ha riservato dieci euro di sconto aggiuntivi a tutti i suoi fedeli utenti. Questo buono, nello specifico, può essere speso su tutti i giochi che presentano un prezzo uguale o superiore a 15 euro, anche se inserito nella selezione di titoli a saldo. Ogni volta che utilizzerete un buono per l’acquisto di un gioco, riceverete un nuovo buono da 10 euro utilizzabile su un altro titolo, e così via, in nome di una convenienza davvero tangibile. Ogni settimana, poi, riceverete gratis un altro titolo dopo GTA 5. La politica della compagnia americana continua dunque ad essere piuttosto aggressiva per contrastare il rivale – assai consolidato – Steam, a tutto vantaggio di noi videogiocatori, che possiamo mettere le mani su esperienze incredibili con spese contenute. Voi cosa ne dite, ne approfitterete? Avete già scelto cosa inserire in carrello per una primavera all’insegna del gaming su PC? Fatecelo sapere nella bianca lavagna dei commenti poco più sotto questo stesso articolo.