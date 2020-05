Disney+ annuncia la serie tv di Percy Jackson dopo il flop al cinema: Logan Lerman ci sarà?

I famosi romanzi per ragazzi scritti da Rick Riordan sbarcano sul piccolo schermo. Disney+ ha annunciato di essere al lavoro su una serie tv di Percy Jackson, che verrà distribuita sulla piattaforma di streaming. Ad annunciarlo è lo stesso autore dei libri, incentrati su un ragazzo che scopre di essere un semidio figlio del dio greco Poseidone, in un simpatico video su Twitter, accompagnato da un post.

“Ehi fan di Percy Jackson, negli ultimi dieci anni avete costantemente sostenuto l’ipotesi di un fedele adattamento sullo schermo dei romanzi”, ha detto Riordan su Twitter. “Alcuni di voi hanno persino suggerito che sarebbe stata una grande serie tv per Disney +. Non potremmo essere più d’accordo! Non possiamo dire molto di più in questa fase, ma siamo molto entusiasti dell’idea di una serie live-action di altissima qualità, che seguirà la trama della serie originale di cinque libri di Percy Jackson, a partire da “Il ladro di fulmini” per la prima stagione. Siate certi che io e Becky saremo coinvolti di persona in ogni aspetto dello show. Ci saranno molte più notizie in futuro, ma per ora abbiamo molto lavoro da fare! Allacciate le cinture, semidei. Sarà un giro fantastico ed emozionante!”

Non sono disponibili ulteriori dettagli sulla serie tv di Percy Jackson per Disney+. Al momento non è stata ancora ufficialmente ordinata dalla Casa di Topolino, ma fonti estere svelano che il progetto entrerà ben presto nella fase pre-produzione. Di recente, Riordan aveva scherzato con i suoi fan dicendo di essersi incontrato con i vertici Disney per discutere di un nuovo adattamento della saga letteraria.

I libri di Percy Jackson sono tra i franchise per ragazzi più popolari negli ultimi anni, ma le versioni cinematografiche non hanno ricevuto la stessa calda accoglienza. Nel 2010 è stato prodotto un primo film dal titolo Percy Jackson & gli dei dell’Olimpo: Il ladro di fulmini per la regia di Chris Columbus; nel 2013 è stato realizzato un sequel, intitolato Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri. Entrambi hanno ricevuto recensioni contrastanti da parte della critica e i fan si sono lamentati perché non erano fedeli ai romanzi originali. Sebbene siano stati un successo al box office, i piani per un terzo film, che doveva chiamarsi Percy Jackson: Titan’s Curse, sono stati interrotti prima dell’inizio della produzione.

In entrambi i film, il ruolo del protagonista era stato affidato a Logan Lerman, di recente visto nella serie tv di Amazon, Hunters. Probabilmente l’adattamento televisivo non lo vedrà di nuovo coinvolto, ma non è da escludersi che possa partecipare in altri ruoli. Nel cast delle pellicole anche Brandon T. Jackson nei panni di Grover Underwood e Alexandra Daddario nella parte di Annabeth Chase.

In caso di successo, la serie tv di Percy Jackson potrebbe rivelarsi utile alla piattaforma per diversificare le sue offerte. Attualmente, Disney+ può contare su The Mandalorian, show facente parte dell’universo di Star Wars, ma i suoi cavalli di battaglia restano i prodotti Marvel.