Difficile parlare con assistenza Very Mobile al telefono

Sappiamo che ci sono stati e sono ancora in corso ritardi nella consegna delle SIM Very Mobile, probabilmente dovuti all’emergenza sanitaria da Coronavirus che il nostro Paese e tanti altri nel mondo sta attraversando. Ai problemi di consegna delle schede telefoniche si sono aggiunte le difficoltà di mettersi in contatto con l’assistenza clienti. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, infatti, ci sono utenti che non sono riusciti, nonostante i vari tentativi, a mettersi in contatto con un operatore chiamando il numero dedicato ‘800 994444‘ da un altro gestore telefonico.

Se non si chiama da una SIM Very Mobile, il cliente non riesce ad andare oltre per poter parlare con un addetto in quanto non viene correttamente riconosciuto come tale (il messaggio ricevuto, secondo le testimonianze raccolte dalla fonte, sarebbe proprio quello di mancato riconoscimento dopo aver inserito il numero di telefono fornito in fase di ordine). Da questo momento è come un cane che si morde la coda, in quanto gli utenti in questione appaiono impossibilitati nel reperire le informazioni desiderate circa i ritardi nella spedizione delle SIM Very Mobile che avevano richiesto, ed anche regolarmente pagato.

Chiaro che, a queste condizioni, i clienti nemmeno riescano a richiedere un rimborso come invece previsto dalle condizioni contrattuali, né tanto meno di reperire le giuste informazioni per quanto riguarda l’acquisto e la successiva consegna della SIM Very Mobile (che ricordiamo essere il gestore virtuale direttamente controllato da Wind Tre). In relazione ai ritardi accumulati circa le spedizioni, l’operatore telefonico fa sapere che sono possibili differimenti rispetto ai 5 giorni lavorativi in genere richiesti per l’espletamento della pratica, mentre non sono state rilasciate dichiarazioni sull’impossibilità da parte dei clienti di mettersi in contatto con l’assistenza. Per caso è successo anche a voi di ritrovarvi in questa situazione? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.