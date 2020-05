Diavoli 2 ci sarà ma chi morirà nel finale della prima stagione? Anticipazioni ultimi episodi 15 maggio

La corsa di Dominic e Massimo termina oggi la consapevolezza che Diavoli 2 ci sarà ma che il finale della prima stagione sconvolgerà il pubblico. L’appuntamento con gli ultimi episodi della prima stagione è fissato per oggi, 15 maggio, su Sky Atlantic anche se gli storici abbonati hanno già avuto modo di vederli e scoprire la verità sul piano di Dominic, sulla morte di Ed e su quello che è successo in queste settimane, ma a quale costo?

Le risposte che arriveranno questa sera con il finale di Diavoli sono davvero tante ma altre si apriranno visto che la seconda stagione è già stata annunciata e la coppia Patrick Dempsey-Alessandro Borghi già confermata. L’unica cosa incerta è quando andrà in onda. A causa di questo stop dovuto all’emergenza sanitaria che ha travolto il mondo, i set sono rimasti fermi e questo ha messo in fila una serie di eventi e di impegni che renderà complicato anche il ritorno al lavoro.

In un recente incontro virtuale con i fan, proprio Alessandro Borghi e Guido Maria Brera hanno rivelato che Diavoli 2 ci sarà ma che non andrà in onda prima di un anno se non di più. Attualmente si sta lavorando alla sceneggiatura e lo stesso Borghi si sta dando da fare anche in questo ambito e tutto ripartirà da Dominic e Massimo seduti al tavolino di un bar in quel di Milano pronti a lanciare i Diavoli a picco sulle nuove prede da Coronavirus, o almeno così sembra. Ma come finirà la prima stagione?

L’appuntamento con gli ultimi due episodi di Diavoli è fissato per oggi e riprenderà proprio dal ritorno a Londra di Massimo dopo la sua parentesi italiana. Il padre è morto, le sue origini rivelate, e adesso dovrà ripartire da qui con al fianco Sofia per sconfiggere e fermare il piano di Dominic pronto ad indebolire l’euro a favore del dollaro distruggendo tutto quello che troverà sul suo cammino, economia dei Paesi europei compresa, ma come potrà fermarlo?

Il bacio di Giuda o di un mentore che vuole aiutare il suo miglior allievo?#Diavoli, stasera alle 21.15 il finale di stagione. pic.twitter.com/NryBXEsesk — Sky Atlantic Italia (@SkyAtlanticIT) May 15, 2020

ATTENZIONE SPOILER!

In un primo momento Massimo è convinto di poterlo battere al suo stesso gioco ma quando si accorgerà di essere ormai sotto controllo, cercherà di cambiare le carte in tavola rivelando a Dominic di frequentare Sofia, braccio destro di Duval, solo perché lui è in possesso dei documenti segreti di Ed, gli stessi per i quali, molto probabilmente, è stato ucciso. Inutile dire che Dominic si fida a metà e che non ha intenzione di mollare il controllo su Massimo che, intanto, aiuta Duval a collegarsi ai server della banca per scaricare alcuni file che potranno servire per vendere la sua storia ai giornali ma anche in quel caso sembra che la strada sia senza uscita. Anche Duval lo tradirà?

Anche negli ultimi episodi di Diavoli, il suo fedelissimo team continua a seguirlo in questo gioco al massacro temendo il peggio mentre Oliver è costretto a fare ancora il doppio gioco per non perdere il lavoro che gli ha permesso di cambiare casa, tenere il fratello al sicuro dai teppisti di strada e ottenere, infine, un contratto da trader. Ma fino a dove si spingerà per ottenere tutto questo?

Dall’altro lato abbiamo Sofia. La giovane è pronta a fidarsi di Massimo tanto da pensare ad una fuga con lui quando tutta questa storia sarà finita ma Duval prova a farla ragionare facendole capire che si tratta pur sempre di un diavolo e mostrandole le prove che la morte di suo fratello è proprio opera del suo amato Massimo, come finirà tra loro?