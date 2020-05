Concorrenti e squadre di Amici Speciali, giuria e vincitori puntata per puntata

Al via oggi Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia, 4 puntate del nuovo format di Maria De Filippi in prima visione su Canale 5.

Per 4 settimane il canto e il ballo si daranno nuovamente battaglia in prima serata. L’obiettivo del programma è quello di portare un sorriso nelle case degli italiani, anche in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo.

Proprio per questo Maria De Filippi non si ferma e ha deciso di non posticipare ulteriormente l’avvio della prima edizione di Amici Speciali che, in corso d’opera, è divenuto un format benefico con Tim a supporto degli italiani in piena pandemia da Coronavirus.

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese, ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto”.

Direttore artistico di Amici Speciali è il fidato Giuliano Peparini, direttore artistico anche del serale di Amici.

Le squadre di Amici Speciali e il meccanismo

Due saranno le squadre di Amici Speciali per un totale di 6 concorrenti per squadra (12 complessivamente tra canto e ballo).

I protagonisti si sfideranno di settimana in settimana per raggiungere obiettivi utili all’emergenza epidemiologica.



In ogni puntata verrà decretata la vittoria di una delle due squadre in gara e di un vincitore assoluto della serata.

La giuria di Amici Speciali

Eleonora Abbagnato

Sabrina Ferilli

Gerry Scotti

Giorgio Panariello

Insieme a loro 4 rappresentanti dei più importanti network radiofonici: Anna Pettinelli per RDS – Radio Dimensione Suono, Daniela Cappelleti per Radio Italia – Solo Musica Italiana, Federica Gentile per RTL 102.5 e Alessandro Sansone per Radio 105.

Oltre al parere della giuria saranno determinanti le valutazioni espresse dal Direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, dalla Maitre de ballet Alessandra Celentano e dall’esperto di discografia Rudy Zerbi.

I concorrenti di Amici Speciali

Sono 12 i concorrenti di Amici Speciali, 7 per la categoria canto e 5 per la categoria ballo. Saranno protagonisti di sfide in prima serata su Canale 5 per 4 settimane consecutive a partire da venerdì 15 maggio.

Categoria canto

The Kolors

Irama

Michele Bravi

Alberto Urso

Giordana Angi

Gaia Gozzi

Random

Categoria ballo

Gabriele Esposito

Andreas Muller

Umberto Gaudino

Javier Rojas

Alessio Gaudino

Chi sarà il vincitore di Amici Speciali? Michele Bravi favorito

Partono le scommesse sul vincitore di Amici Speciali e i betting analyst di Stanleybet.it evidenziano la possibilità concreta che a vincere il programma possa essere Michele Bravi. Dopo un periodo di buio, causato da problemi personali, Michele Bravi rilascia oggi La Vita Breve Dei Coriandoli, il nuovo singolo che presenterà in anteprima live stasera.

Per tutte le quote dei concorrenti e sui possibili vincitori, consulta questo articolo.

Le puntate di Amici Speciali

Saranno 4 le puntate di Amici Speciali, in onda su Canale 5 per 4 settimane a partire dal 15 maggio.

Venerdì 15 maggio

Venerdì 22 maggio

Venerdì 29 maggio

Venerdì 5 giugno