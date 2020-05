Annunciate novità per Xiaomi con MIUI 12: nuove gesture fotocamera

Sono molteplici le novità in arrivo per gli utenti che dispongono di uno Xiaomi o di un device Redmi dichiarato compatibile con MIUI 12. In particolare, dopo aver analizzato nei giorni scorsi la lista dei dispositivi che potranno godere di una sorta di corsia preferenziale in questo senso, occorre assolutamente concentrarsi sul modo in cui gli sviluppatori stanno portando avanti il proprio lavoro. Soprattutto per coloro che seguono sempre con grande interesse le vicende inerenti la fotocamera.

Le gesture della fotocamera Xiaomi cambiano con l’aggiornamento MIUI 12

Nel dettaglio, ci sono alcune informazioni che arrivano direttamente da XDA Developer da prendere in esame, in relazione alle gesture della fotocamera Xiaomi. Nel dettaglio, si parla della possibilità di scegliere tra la cosiddetta interfaccia a schede e quella a pannelli. Quali sono le differenze? Nel primo caso avremo gesture precise: da destra o sinistra, avrete modo di cambiare la modalità di scatto. Al contrario, puntando sullo swipe verso il basso avrete modo di accedere alle impostazioni complete.

L’altra strada, relativa all’interfaccia a pannelli, si concentra invece su uno swipe verso l’alto, utile per aprire il pannello con le modalità di scatto aggiuntive. In alternativa, lo swipe verso il basso apre le impostazioni. Insomma, per gli utenti Xiaomi e Redmi sono modifiche che andranno ad incidere nel modo in cui siamo abituati ad utilizzare la fotocamera nel quotidiano, secondo le indicazioni raccolte oggi 15 maggio.

Ci sono dunque indicazioni interessanti anche dal punto di vista pratico che possono fare la differenza per Xiaomi e Redmi, considerando i segnali che stanno arrivando in questi giorni direttamente dal mondo MIUI 12. Qualora abbiate già provato la patch provvisoria, fateci sapere quali migliorie extra avete individuato, in attesa dell’aggiornamento nella sua versione completa e definitiva.