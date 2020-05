A chi spetta il bonus vacanze, come richiederlo e quali limitazioni sussistono? Alcune risposte ci sono state fornite da ‘ilsole24ore‘, che ne parla in riferimento ad un contributo fino a 500 euro per i costi affrontati dalle famiglie per soggiorni nazionali in strutture alberghiere, villaggi, b&b e campeggi. Il sussidio potrà essere speso dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, e di cui l’80% consisterà in uno sconto sul corrispettivo per la struttura ed il restante 20% in una detrazione dall’imposta sul reddito. Gli albergatori storciono un po’ il naso per il fatto che la parte più corposa del bonus vacanze lo anticiperanno loro (lo sconto verrà rimborsato soltanto dopo dallo Stato alle strutture come forma di credito di imposta).

A chi spetta il bonus vacanze? Possono accedere al contributo le famiglie con un reddito Isee fino a 40 mila euro, e verrà così distribuito: 500 euro per i nuclei familiari con 3 o più soggetti, 300 euro per quelli composto da due persone e 150 euro per le famiglie mononucleari. Per accedere al bonus vacanze bisognerà che il pagamento alle relative strutture avvenga senza l’intervento di intermediari che si occupano della gestione di portali che non afferiscano a determinati settori (agenzie di viaggio o tour operator).

Immediata è stata la reazione dei più grandi portali online per la prenotazione di alberghi e case vacanze, così come quella del Codacons: l’associazione dei consumatori è scesa in campo per far valere i diritti degli utenti, che sempre più si affidano alle varie piattaforme digitali operanti nel settore ‘booking’ per prenotare le proprie vacanze. Stabilito a chi spetta il bonus vacanze, come verrà distribuito ed in cosa esattamente consiste, non ci resta che metterci a vostra disposizione nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci, invitandovi ad utilizzare il box qui sotto.