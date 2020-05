A caccia di un’offerta per un monopattino elettrico su Amazon: la promo Ninebot by Segway

Diciamo che è proprio il momento di cercare un’offerta per un monopattino elettrico su Amazon. L’ultimo decreto Rilancio del 13 maggio che ha previsto incentivi per l’acquisto dell’innovativo mezzo di trasporto, h scatenato molto interesse per la categoria di prodotto che permette a non pochi di spostarsi con facilità nelle città, evitando i mezzi pubblici.

La promozione valida da oggi 14 maggio è quella pensata con protagonista il monopattino Ninebot by Segway KickScooter ES1. Su Amazon, questo prodotto raggiunge davvero il minimo storico per il suo prezzo, ora pari a soli 299 euro, per un risparmio dal valore attuale di listino pari a 150 euro.

Perché questa offerta un monopattino elettrico su Amazon è valida? Il KickScooter ES1 Ninebot by Segway non è un modello recentissimo (in effetti è stato sostituito dal successore ES2) ma risulta essere ancora una buona soluzione, almeno per chi non ha a cuore velocità elevate di spostamento e autonomia davvero importante.

Ninebot by Segway ES1 Monopattino Elettrico Pieghevole, velocità... Fanale anteriore e posteriore a LED per rendersi visibili e viaggiare...

Ruota anteriore ammortizzata che assicura il massimo comfort

Qualche caratteristica tecnica di questo monopattino su Amazon ora in offerta: il suo peso complessivo è di 13,5 kg e ha una potenza massima di 250 W. La batteria a bordo del mezzo elettrico garantisce una velocità di 20 km/h ma proprio sul monopattino è possibile installare anche una seconda batteria aggiuntiva che, oltre ad aumentare l’autonomia, contribuisce ad un’integrazione della velocità fino a 25 km/h.

A fronte della buona offerta sul noto e-commerce, quanto è possibile risparmiare sul monopattino Ninebot by Segway grazie ai sussidi del Governo previsti dal decreto Rilancio? Come raccontato già in un nostro precedente approfondimento, sarà possibile beneficare di un rimborso pari al 60% dell’importo speso. Di fatto, dunque, una volta chiarite le modalità esatte della richiesta dell’indennizzo, il mezzo di trasporto non costerà più di 120 euro. Il bonus statale è valido per gli acquisti effettuati dal 4 maggio, destinato a maggiorenti residenti in centri con più di 50.000 abitanti.