The Resident su Rai1 e Rai Premium tra nuovi episodi e repliche: le novità sulla programmazione

Mesi e mesi di attesa e siamo ancora qui a parlare di The Resident su Rai1. Il medical drama che tanto ha fatto discutere raccontando la lotta tra bene e male nelle corsie degli ospedali, si prepara a tornare in onda in chiaro anche in Italia per la gioia dei suoi fan che attendono da giorni di sapere come andrà a finire la storia dei continui slittamenti. Le novità questa volta sono due e renderanno felici sia i fan storici della serie che quelli che hanno sempre voluto iniziarla senza mai riuscirci.

La Rai ha pensato ad entrambe le fazioni mettendo insieme un palinsesto estivo che, siamo certi, non deluderà nessuno. Tutti coloro che non hanno ancora visto il medical drama potranno farlo dall’11 giugno, al giovedì, su Rai Premium. Le repliche della prima stagione andranno in onda una volta a settimana con ben tre episodi a serata fino al 9 luglio prossimo. Al momento non sappiamo se seguiranno le repliche degli episodi della seconda che sbarcheranno su Rai1 nelle prossime settimane.

Ecco il trailer della serie:

L’altra novità riguarda proprio The Resident 2. Secondo le ultime novità del palinsesto estivo Rai, sembra che i nuovi episodi, inediti ancora in chiaro, prenderanno il via proprio il 14 luglio al martedì permettendo così al pubblico di rimettersi prima in pari con la prima stagione e poi passare alla seconda. Anche in questo caso l’appuntamento sarà settimanale e con ben tre episodi.

Ecco il trailer della seconda stagione:

La seconda stagione del medical drama con Matt Czuchry ed Emily VanCamp è composta da ben 23 episodi e questo significa che, se andranno tutti in onda, la serie ci terrà compagnia per tutta l’estate o quasi. E la terza stagione?

Per quella ci sarà da aspettare un bel po’ visto che negli Usa si è conclusa lo scorso aprile e che Sky sta ancora mandando in onda i nuovi episodi sottotitolati per via dell’emergenza Coronavirus che non ha permesso il lavoro di doppiaggio. Quando gli episodi saranno disponibili in italiano, Sky dovrebbe rimandare in onda per intero la stagione che dovrebbe arrivare su Rai1 non prima del prossimo anno.

Inutile dire che a causa della pandemia tutto è cambiato, molti set sono rimasti fermi in queste settimane e in autunno potrebbero esserci delle lacune nei palinsesti da riempire proprio con serie tv e intrattenimento in attesa delle grandi fiction, quindi mai dire mai. Non ci rimane che attendere per saperne di più sperando che le date, almeno quelle della messa in onda su Rai1, vengano rispettate.