The Flash 7 e Riverdale 5 slittano al 2021, Supergirl in pausa per la gravidanza di Melissa Benoist: tsunami Coronavirus su The CW

The Flash 7 e Riverdale 5 sono solo alcune delle serie che continueranno a subire i danni dettati dallo tsunami Coronavirus che adesso si abbatte sulla programmazione 2020/2021 lasciando tutti con il fiato sospeso, ma fino a quando? Sembra proprio che tutto quello che è successo in questi mesi farà slittare il debutto delle nostre amate serie tv a cominciare proprio dai gioiellini tanto attesi anche in Italia spesso in onda su Premium e poi su Italia1. Una vera e propria catena di eventi che sta mettendo a rischio l’inizio della prossima stagione così come ha fatto con il finale di quella in corso.

Serie tv come The Flash, Riverdale, Supergirl, Batwoman e Supernatural, hanno dovuto dire addio alle riprese degli ultimi episodi e, quindi, alla messa in onda ricorrendo a dei finali di fortuna che non sempre hanno avuto il risultato sperato, e adesso? The CW ha annunciato che il prossimo autunno, ad ottobre, non troveremo i nostri eroi e i loro compagni, bensì delle serie acquistate proprio per fare da tappa buchi.

Da Tell Me a Story a Swamp Thing, da Dead Pixels a Coroner, queste sono le serie che vedremo in autunno mentre ci vorrà l’inverno, il 2021, per tornare ad occuparci delle avventure degli eroi DC ma anche dei ragazzi di Riverdale e di quelli di Supernatural. L’unica nota positiva di questa storia è che gli ultimi episodi dell’ultima stagione della serie sovrannaturale con Jensen Ackles, Misha Collins e Jared Padalecki saranno rimandati al 2021 regalando, di fatto, ai fan una sorta di “stagione bonus”.

La brutta sorpresa? Supergirl. Per via dell’emergenza Coronavirus e lo slittamento delle riprese, non sarà possibile per Melissa Benoist tornare presto sul set per via della sua gravidanza annunciata nelle scorse settimane. Per questo la serie andrà in onda solo in primavera e possiamo quindi ritenerla in pausa.

In particolare, in autunno vedremo:

LUNEDÌ

8 pm Whose Line Is It Anyway?

9 pm Penn & Teller: Fool Us

MARTEDÌ

8 pm Swamp Thing

9 pm Tell Me a Story

MERCOLEDÌ

8 pm Two Sentence Horror Stories

8:30 pm Dead Pixels

9 pm Coroner

GIOVEDÌ

8 pm Supernatural (Ultimi episodi)

9 pm The Outpost

VENERDÌ

8 pm WORLD’S FUNNIEST ANIMALS

9 pm Penn & Teller: Fool Us

DOMENICA

8 pm Masters of Illusion

9 pm Pandora

Nel 2021 le serie tv che andranno in onda saranno:

LUNEDÌ

8 pm All American

9 pm Black Lightning

MARTEDÌ

8 pm The Flash

9 pm SUPERMAN & LOIS

MERCOLEDÌ

8 pm Riverdale

9 pm Nancy Drew

GIOVEDÌ

8 pm WALKER

9 pm Legacies

VENERDÌ

8 pm Penn & Teller: Fool Us

9 pm Whose Line Is it Anyway?

DOMENICA

8 pm Batwoman

9 pm Charmed

Sono rimandate a metà stagione (molto probabilmente in primavera) DC’s Legends of Tomorrow; Dynasty, In the Dark, Kung Fu, The Republic of Sarah, Roswell, New Mexico e Supergirl. Già cancellate The 100 e Arrow.