Sincerity è il nuovo singolo di Dodi Battaglia da Perle 2

Si intitola Sincerity il nuovo singolo di Dodi Battaglia scritto dallo stesso artista con Marcello Balena. Il brano anticipa il rilascio di Perle 2, atteso per venerdì 15 maggio: è l’unico inedito presente nel progetto celebrativo live in edizione limitata ed autografata, in una confezione digifile in cartone a tre ante.

Perle 2 segue il successo di Perle, l’album che ripercorreva l’intera carriera di Dodi Battaglia attraverso i suoi brani più rappresentativi. Nel 2019 è stato tra gli album più venduti in Italia.

Perle 2 è la naturale continuazione del progetto e contiene un solo inedito, ultima traccia del disco.

Sincerity è un brano che nasce dall’idea di spiegare il modo in cui l’artista si pone nei confronti della musica. Quello di Dodi Battaglia è un modo sincero ed onesto, da qui prende il titolo il singolo.

Dodi Battaglia su Perle 2

10 brani dal vivo, in rappresentanza del suo immenso lavoro nel mondo della musica, un progetto musicale particolarmente coinvolgente per l’artista che appare in qualità di polistrumentista, compositore ed interprete imbracciando la fidata chitarra.

Nelle 10 canzoni + l’inedito ci sono desideri, disillusioni, amore e sentimenti, il desiderio, il rapporto tra uomo e donna ma anche il concetto di città a tratti come ostacolo ma anche come complice.

Perle 2 è frutto di una tournée dedicata a Valerio Negrini, l’anima espressiva dei Pooh, proseguita sulla base della condivisione emotiva sfociata in lacrime, delle quali non vergognarsi. Queste lacrime sono “perle” preziose per Dodi Battaglia.

“Un piccolo, se rapportato alla mole di testi prodotti, ma rappresentativo esempio è costituito dai dieci brani raccolti in questo album live, lavoro che contribuisce a fissare nel tempo un progetto musicale che molto mi ha coinvolto e appagato in questo nuovo percorso intrapreso come polistrumentista, compositore, interprete che affronta il mondo della musica con le proprie gambe, accompagnato dallo strumento che così profondamente ha segnato la mia vita, la chitarra. Nelle canzoni che andrete ad ascoltare troverete tutto ciò che è importante e che ci accomuna, malgrado le vite e le esperienze così diverse: i desideri grandi per quanto semplici, le disillusioni, la voglia di amare, il desiderio, la città vissuta come antagonista ma anche complice, la conflittualità che si viene a creare tra uomo e donna. Tante vite diverse raccontate nello spazio di una canzone, ma vivide al punto da rendercene partecipi durante l’ascolto. Nelle tante serate in cui ho avuto l’onore di condividere con voi questo bagaglio artistico, abbiamo avuto in comune le stesse emozioni e lacrime, quelle belle, di cui non ci si deve vergognare. Perché quando la commozione scaturisce dalla bellezza e dai ricordi che amiamo, ognuna di quelle lacrime è la più preziosa delle perle”.

Tracklist Perle 2