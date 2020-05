Sconti PlayStation Hits imperdibili: i giochi PS4 più belli in offerta il 14 maggio

La collana PlayStation Hits rappresenta una delle iniziative di “mamma” Sony più gradite dagli appassionati. Una di quelle dal sapore nostalgico, che tanto ricorda la collezione Platinum della prima e indimenticabile PlayStation. Come avrete già capito, si tratta di una selezione di titoli che hanno fatto negli anni le fortune di PS4, proposti a prezzo budget sia in versione fisica scatolata che digitale, da scaricare su PlayStation Store. Così da allargare la propria collezione geek sulla console di ultima generazione made in Japan con produzioni assolutamente meritevoli, che andrebbero giocate almeno una volta impugnando il proprio fedele DualShock 4. E se il prezzo è già di suo contenuto, sul negozio virtuale della “grande S” sono arrivati nuovi interessanti sconti riservati alla collection.

Con le nuove offerte del PlayStation Store di metà maggio – di cui vi ho già parlato in questo articolo -, anche i PlayStation Hits sono infatti scontati per l’occasione, naturalmente solo in versione digitale da scaricare sugli hard disk delle nostre PlayStation 4 – o della più potente PlayStation 4 Pro, macchina mid-gen di Sony. In particolare, le promozioni toccano solo alcuni esponenti della line-up economica, che come già vi dicevo racchiude i giochi più belli per PS4.

The Evil Within PlayStation Hits - PlayStation 4 Concepito da shinji mikami, il creatore dell'influente serie di...

Ricche ambientazioni, orribili creature e una storia intricata si...

Come potete verificare direttamente sullo store ufficiale, si parte con The Evil Within, titolo survival horror di Shinji Mikami – già creatore della saga di Resident Evil – venduto a 15,99 euro, per poi proseguire con Batman Arkham Knight a 12,99 euro, Wolfenstein The New Order al prezzo di 9,99 euro, Watch Dogs a 9,99 euro, Rayman Legends a 9,99 euro e a chiudere con Assassin’s Creed 4 Black Flag, venduto a soli 5,99 euro. Cosa ne dite, c’è qualche gioco che vi fa gola tra le offerte PlayStation Hits di maggio? Mentre ci pensate, sapevate che Epic Games ha stupito il popolo videoludico alzando il sipario sul motore grafico Unreal Engine 5, finalmente in movimento su PS5?