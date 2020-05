Panico FIFA Ultimate Team con i Pick della Weekend League del 14 maggio: cosa succede?

Ogni giorno è ricco di sorprese per i fan di FIFA Ultimate Team. La modalità di gioco di FIFA 20 (e dei suoi predecessori) continua a foraggiare la community con contenuti sempre utili a mantenere alta l’attenzione dei giocatori. Dagli obbiettivi stagionali che regalano carte calciatore niente male alle SBC, c’è sempre un buon motivo per fiondarsi a giocare online. Senza parlare poi della FUT Champions Weekend League, croce e delizia dei giocatori.

La competizione del fine settimana di FIFA Ultimate Team è sempre parecchio attesa dagli utenti. Trenta partite da affrontare, provando a scalare le classifiche vittoria dopo vittoria, al fine di ottenere i premi più golosi, che verranno riconosciuti il giovedì successivo. E tra questi i più ambiti sono sicuramente i Pick, i giocatori non scambiabili dalla Squadra della Settimana dati come premio alle posizioni di classifica più elevate. In periodo di TOTSSF, i premi in questione vedono proprio le carte speciali celebrative pronte a essere sbustate dai Pick. E per chi ha fatto almeno Oro 2, uno dei TOTSSF (garantito, ndr) è quello del campionato principale – vale a dire, per questa settimana, La Liga.

FIFA Ultimate Team, dove sono i Pick della Liga?

Discorso ipotetico quello dei Pick di FIFA Ultimate Team, visto che il tutto non si starebbe concretizzando. Numerose sono infatti le segnalazioni da parte di utenti – che hanno fatto Oro 2 o più – che riportano di Pick interamente provenienti dalla Super Lig turca. Nessun giocatore della Liga. Una situazione che ovviamente non ha mancato di generare un diffuso panico tra i giocatori, che hanno quindi visto vanificato magari un buon risultato in Weekend League con Pick non all’altezza.

Non è mancata la risposta da parte di Electronic Arts, che proprio nell’ultima ora ha deciso di disabilitare i Pick per poter porre rimedio alle problematiche riscontrate. Pare innanzitutto che coloro che hanno già aperto i premi se li vedranno nuovamente riconosciuti (una sorta di second chance, ndr).

We're aware of the issue affecting FUT Champions Rewards for some players that are Gold 2 and above.



We are actively investigating and will update this thread when more information is available — FIFA Direct Communication (@EAFIFADirect) May 14, 2020

Non ci sono invece dettagli su quando il tutto potrà tornare alla normalità. I precedenti portano a pensare che i Pick potranno tornare disponibili nella giornata di domani o al massimo sabato, sebbene non ci siano conferme o smentite in merito.

E voi siete tra coloro che hanno avuto problemi? Diteci la vostra nei commenti.

Fonte