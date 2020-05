Oggi 14 maggio con problemi Libero Mail: errore 127.0.0.1 di connessione al server

Sono gravosi i problemi Libero Mail di oggi 14 maggio: le segnalazioni di malfunzionamento hanno raggiunto un picco importante su ‘downdetector.it‘, a riprova del fatto che qualcosa non sta funzionando a dovere. Alcuni utenti non riescono ad effettuare il login, ovvero ad autenticarsi per accedere alla propria piattaforma di posta elettronica, mentre altri si imbattono nell’errore a seguire subito dopo l’accesso, senza riuscire a fare altro: “Si è verificato un errore. La connessione al server remoto 127.0.0.1 è stata rifiutata o è scaduta durante il tentativo di connessione. Riprova più tardi”.

Le segnalazioni relative ai problemi Libero Mail di oggi 14 maggio sono all’incirca 400, un numero per nulla esiguo, e quindi meritevole di risalto. Gli esperti del reparto tecnico saranno di certo già stati allertati del disguido, che di fatto impedisce agli utenti di leggere la posta elettronica ricevuta e di inviarne a propria volta (capite il disagio per quanti la utilizzano soprattutto per motivi professionali in piena era ‘smart working’). Piuttosto che scendere le segnalazioni di guasto dei problemi Libero Mail di oggi 14 maggio sembrano salire, anche se non di molto. La situazione appare più critica lato desktop, a differenza dell’applicazione, per alcuni ancora fruibile (non sappiamo ancora per quanto, né se tale possibilità permarrà nel tempo).

AGGIORNAMENTO 10.56: vorremmo potervi dire che i problemi Libero Mail sperimentati oggi 14 maggio stiano prendendo una piega diversa, ma purtroppo non possiamo dal momento che la posta ancora sembra non funzionare. Un disagio che non sappiamo per quanto tempo durerà, e che speriamo possa essere arginato da chi di competenza il prima possibile. Nel frattempo consigliamo a quanti stanno vivendo questo inconveniente di provare ad utilizzare l’applicazione mobile, che in alcuni casi sembra funzionare più della versione desktop.

AGGIORNAMENTO 11.29: nonostante non possano dirsi del tutto risolti, i problemi Libero Mail di oggi 14 maggio pare stiano dando un po’ di tregua agli utenti impattati. Il disturbo sembra essere in via di risoluzione.