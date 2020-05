Milestone annuncia RIDE 4: primo trailer e data di uscita su PS4, Xbox One e PC

L’italiana Milestone ha annunciato RIDE 4 con un primo trailer, ufficializzando l’arrivo del nuovo capitolo della celebre serie dedicata a tutti gli amanti delle due ruote su PlayStation 4, Xbox One e PC. Come visibile nel video, la data di uscita è fissata per il prossimo 8 ottobre, con il titolo a promettere una vera e propria evoluzione per il franchise. Il quarto episodio, tra le altre cose, metterà infatti sul piatto un livello all’avanguardia di fedeltà visiva, dando vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche e un’esperienza di gioco unica, con una modalità Carriera completamente rinnovata. Questa, in particolare, porterà i giocatori a vivere sfide frenetiche in tutto il mondo, arricchite dalla nuova modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare. Una modalità che, per stessa ammissione degli sviluppatori, ha permesso loro di aumentare il livello di realismo e autenticità con illuminazione e condizioni meteorologiche dinamiche, pit stop per pneumatici e gestione del carburante.

Dal comunicato di Milestone, sappiamo che tutti i modelli di moto in RIDE 4 sono stati creati da zero utilizzando le tecnologie più avanzate e le scansioni CAD e 3D originali di modelli reali. La stessa cura è stata riposta nell’abitacolo, plasmato con incredibile realismo sia in termini di design che di elementi dinamici – ad esempio i dati sul cruscotto cambiano in tempo reale il serbatoio dell’olio vibra in base ai movimenti della moto. Passando ai circuiti, la scansione laser e drone consente un livello di precisione mai visto prima nel riprodurre le piste più amate e iconiche.

La modalità multiplayer, poi, va ora ad include server dedicati che rendono il gioco incredibilmente fluido e gratificante, per consentire ai giocatori di concentrarsi su ciò che conta davvero: la vittoria! Per RIDE 4, Milestone ha infine comunicato di aver stretto una partnership con due dei brand più iconici del mondo delle due ruote, Yamaha Motor e Bridgestone. Anche voi non vedete l’ora di scaldare i motori?